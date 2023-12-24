تفاصيل حالة الطقس في مصر لمدة أسبوع وخريطة سقوط الأمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس بالمحافظات ، خلال الاسبوع الجاري ، وحذرت من الشبورة والتقلبات الجوية ، وانخفاض درجات الحرارة مع بداية فصل الشتاء.

حالة الطقس في مصر لمدة أسبوع

الأحد 24 ديسمبر:

شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (40% تقريبا).

نشاط رياح أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الإثنين 25 ديسمبر:

شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

من الثلاثاء 26 ديسمبر إلى الخميس 28 ديسمبر:

شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الجمعة 29 ديسمبر:

شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس في الإسكندرية

أعلنت الأرصاد الجوية عن تكاثر السحب الممطرة ومتفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شرق الإسكندرية وشمال البحيرة وشمال كفر الشيخ ودمياط وبورسعيد ، وشمال سيناء.