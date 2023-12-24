حالة الطقس اليوم في مصر بالقاهرة والإسكندرية (تفاصيل)

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس الأسبوع الحالي، الذي يشهد البداية الحقيقية لفصل الشتاء، وأوضحت تفاصيل حالة الطقس بالمحافظات، وخاصة بالقاهرة والإسكندرية.

حالة الطقس اليوم في مصر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى بيان لها من سيطرة الأجواء الباردة على البلاد، وسط توافر فرص سقوط أمطار تصل إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، كما حذرت من هبوب الرياح الأمر الذى يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، حيث تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة على فترات متقطعة، بالإضافة إلى اضطراب حركة الملاحة بسبب ارتفاع الأمواج لما يزيد عن 3 أمتار.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع، تشهد أمطارًا متواصلة طوال أيام الأسبوع وحتى الأحد المقبل.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

تتأثر الأجواء في القاهرة بحوض علوى بارد بطبقات الجو العليا مصاحب له كتلة هوائية منخفضة فى درجة حرارتها مصادرها القارة الأوروبية، يساعد على نشاط الرياح السطحية.

تتأثر الأجواء في القاهرة بحوض علوى بارد بطبقات الجو العليا مصاحب له كتلة هوائية منخفضة فى درجة حرارتها مصادرها القارة الأوروبية، يساعد على نشاط الرياح السطحية.

وتتأثر الأجواء في القاهرة بحوض علوى بارد بطبقات الجو العليا مصاحب له كتلة هوائية منخفضة فى درجة حرارتها مصادرها القارة الأوروبية، يساعد على نشاط الرياح السطحية.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

تشير خرائط الطقس إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة على المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال دلتا مصر تكون تلك الأمطار متفاوتة الشدة.