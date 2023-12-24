الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد توقف يومين لسوء الطقس.. عودة الملاحة واستئناف رحلات الصيد فى كفرالشيخ

مراكب الصيد
مراكب الصيد

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، عن استئناف حركة الملاحة البحرية بساحل البحر المتوسط، بنطاق المحافظة، واستئناف رحلات الصيد بنهر النيل، وبحيرة البرلس بعد توقفها على مدار يومين، لسوء الأحوال الجوية واشتداد سرعة الرياح.

وأكد محافظ كفرالشيخ انتظام أعمال الملاحة بميناء البرلس، وانطلاق مراكب الصيد في عرض البحر المتوسط، في رحلات الصيد بعد أن تم تزويدها بالوقود والثلوج، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم.

استقرار حالة الطقس

وتشهد محافظة كفرالشيخ، منذ الصباح الباكر، حالة من استقرار الطقس وسطوع الشمس في بعض مناطق المحافظة.

وكلَّف محافظ كفرالشيخ رؤساء المراكز والمدن وغرفة العمليات الرئيسية باستمرار حالة الاستعداد لمتابعة الخدمات وحملات الإشغالات والمرافق والنظافة ورفع مخلفات الأمطار، وتنظيم عمل الحملات اليومية لضبط الأسعار، والمرور على الأسواق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة للموقع الإلكتروني الخاص بالتنبؤ بحالة الطقس والأرصاد الجوية والتوقعات بسقوط الأمطار، والذي يتم نشره بصفة يومية على الصفحة الرسمية للمحافظة.

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ميناء البرلس البحر المتوسط رحلات الصيد حركة الملاحة محافظة كفر الشيخ

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