بسبب سرعة الرياح.. توقف حركة الملاحة والصيد في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة، من اليوم الجمعة، ولحين تحسن الأحوال الجوية، طبقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض شمال البلاد لموجة من الطقس السيئ والتى تؤدي لإضطراب حركة الملاحة البحرية.

التعامل الفوري مع التغيرات المناخية

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تبعيات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة، و‎رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشددًا بمواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة واستخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع متابعة غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، على مدار الساعة.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة للموقع الإلكتروني الخاص بالتنبؤ بحالة الطقس والأرصاد الجوية والتوقعات بسقوط الأمطار والذي يتم نشره بصفة يومية على الصفحة الرسمية للمحافظة.

وأهابت محافظة كفرالشيخ، بالمواطنين بعدم القيام بأي أنشطة بحرية والقيادة بهدوء على الطرق السريعة وتوخى الحيطة والحذر وتجنب استخدام أجهزة المحمول أثناء القيادة وإتباع كافة وسائل الأمان، وبخاصة فى المنحنيات حرصًا على سلامتهم.

وفي وقت سابق، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، انطلاق أعمال رصف شارعي "عمر شاهين - الإسماعيلية" بحي غرب مدينة كفرالشيخ، بطول 630 مترًا، وبتكلفة حوالي 3 ملايين جنيه؛ ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 /2024، ويعدان من الشوارع الحيوية بمدينة كفرالشيخ، وذلك تحت إشراف اللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والجهاز المعاون له.

