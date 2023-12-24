الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية: تواجد ميدانى لجميع الأجهزة التنفيذية وغرفة عمليات للتعامل مع الطقس السيئ

جولات ميدانية للأجهزة
جولات ميدانية للأجهزة التنفيذية

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مؤكدًا رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع موجة الطقس السيّئ والأمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة وعلى فترات متقطعة.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أولًا بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيرًا على المواطنين.

غرفة عمليات لاستقبال شكاوى المواطنين 

وأكد محافظ الإسكندرية وجود تنسيق وتعاون كامل بين جميع الأجهزة التنفيذية وعلى رأسها القطاعات الخدمية كشركات الصرف الصحي ومياه الشرب، فضلًا عن إدارات المرور والحماية المدنية، مؤكدًا أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

 

جولات ميدانية منذ فجر اليوم للتعامل مع مياه الأمطار 

وفي هذا الصدد؛ كثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المُكبرة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، وخاصة بالمناطق الساخنة.

 

أرقام غرف الطوارئ 

ومن الجدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول.
الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175
الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125

وتتعرض مدينة الإسكندرية اليوم الثالث على التوالي لأمطار غزيرة ورياح شديدة يصحب ذلك ارتفاع في أمواج البحر ضمن تداعيات نوة الفيضة الصغرى التي تضرب الإسكندرية في النصف الثاني من شهر ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام، ويفيض خلالها البحر وتغزر الأمطار بعروس المتوسط.

جولات ميدانية للأجهزة التنفيذية
جولات ميدانية للأجهزة التنفيذية
جولات ميدانية للأجهزة التنفيذية
جولات ميدانية للأجهزة التنفيذية
جولات ميدانية للأجهزة التنفيذية
جولات ميدانية للأجهزة التنفيذية
جولات ميدانية للأجهزة التنفيذية
جولات ميدانية للأجهزة التنفيذية
محافظ الإسكندرية الطقس السي ئ المتابعة الميدانية غرفة عمليات جولات ميدانية

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