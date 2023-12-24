استمرار الأمطار الغزيرة على الإسكندرية فى ثالث أيام نوة الفيضة الصغرى (صور)

واصلت نوة الفيضة الصغرى ضرب مدينة الإسكندرية بأمطار غزيرة، ورياح مع انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة لليوم الثالث على التوالي، حيث شهدت العديد من المناطق، صباح اليوم، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على أنحاء متفرقة، وظهر "قوس قزح" ليزين سماء عروس البحر خلال الأمطار.

أماكن سقوط الأمطار بالإسكندرية

وأوضحت شركة الصرف الصحي، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع، اليوم الأحد، أن تشهد محافظة الاسكندرية أمطارًا تبدأ خلال فترة الفجر وتكون بين خفيفة ومتوسطة الشدة، على أن تزيد شدتها في الفترة 9 صباحًا إلى 3 مساءً على شرق المحافظة (المنتزه- أبوقير- حي شرق)، لتكون متوسطة وتغزر أحيانًا، أما باقي المحافظة تكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة.

استعدادات صرف الإسكندرية للتعامل مع مياه الأمطار



واستعدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية للطقس المتقلب، واستقبال النوة برفع حالة الاستعداد والطوارئ بناءً عن توقعات هيئة الأرصاد الجوية، ونشر السيارات والمعدات، والتي بلغت 186 سيارة ومعدة للتعامل مع تراكمات مياه الأمطار فورًا، مع التنسيق مع غرف طوارئ المحافظة والأحياء، للتعامل مع أي مشكلات طارئة والاستجابة لشكاوى المواطنين في الحال.

كما تواصل شركة الصرف الصحي أعمال التطهير للشنايش والمطابق والشبكات والمحطات، عقب سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية، طبقًا لخطة التطهير الدورية، ويتم تكثيف أعمال التطهير أثناء الأمطار وبعد النوات للتخلص من المخلفات التى تحملها مياه الأمطار داخل الشبكة.

وتستمر عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم، لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا، مع تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

انتهاء نوة الفيضة والاستعداد لنوة رأس السنة

من المتوقع أن تنتهي نوة الفيضة الصغرى اليوم، لتكون استمرت لثلاثة أيام فقط، كما تستعد الإسكندرية لاستقبال نوة الميلاد، والتي تأتي في 28 ديسمبر الجاري بالتزامن مع نهاية العام.

أمطار على الإسكندرية

أمطار على الإسكندرية

أمطار على الإسكندرية

أمطار على الإسكندرية