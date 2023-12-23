استمرار أمطار الفيضة الصغرى وارتفاع الأمواج لـ3.5 متر بالإسكندرية

تستمر تداعيات نوة الفيضة الصغرى لليوم الثاني على التوالي بالإسكندرية، حيث يسود اليوم طقس متقلب تشهد خلاله المدينة الساحلية سقوط أمطار متوسطة، مع ارتفاع في أمواج البحر تتخطى الثلاث أمتار، واستمرار نشاط حركة الرياح وانخفاض درجات الحرارة.



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع اليوم السبت أن تشهد محافظة الاسكندرية أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة بنسبة حدوث 50٪ على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح تصل سرعتها إلى 40-50 كم/ساعة، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 2 إلى 3.5 متر.

استعدادات نوة الفيضة الصغرى بمحافظة الإسكندرية

وكانت قد رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بدءً من امس الجمعة لمواجهة تداعيات النوة والطقس المتقلب التي تتعرض له المدينة الساحلية.



واستعدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بنشر 186 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع، فضلًا عن وقف الإجازات وبدل الراحات وتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم على مدار الساعة.

وتم المرور على المحاور الرئيسية والطرق للتأكد من سهوله الحركة المرورية وعدم تواجد أى تركمات للمياه بأحياء المحافظة.



نوات الشتاء بالإسكندرية

وعقب انتهاء نوة الفيضة الصغرى ومع البدء الرسمي لفصل الشتاء تتعرض عروس البحر المتوسط لعدة نوات ممطرة وشديدة كالتالي:



-نوة الميلاد تأتي في 28 ديسمبر، وتستمر يومان يصحبها رياح غربية شديدة الأمطار.

- نوة رأس السنة الميلادية الجديدة تأتي في 2يناير تاتي وتستمر 4 ايام ويصحبها رياح غربية ممطر.

- نوة الفيضة الكبيرة 12 يناير وتستمر 6 أيام ويصحبها جنوبية غربية شديدة الأمطار.

-نوة الغطاس في 19 يناير، وتستمر من 3 إلى 5 ايام ويصحبها رياح غربية ممطرة.

- نوة الكرم تهب على المدينة يوم 28 يناير وتستمر لمدة 7 ايام ويصحبها رياح غربية وأمطار غزيرة.

- نوة الشمس الصغيرة تأتي على الإسكندرية في 18فبراير وتستمر لمدة 3 ايام غربية أمطار غزيرة.



- أنواء السلوم تبدأ 2 مارس وتستمر لمدة يومين وهي ممطرة، وتكون الرياح قادمة من السلوم.



-نوة الحسوم تتعرض لها الإسكندرية بداية من 9 وتستمر لمدة 7 أيام يصاحبها رياح جنوبية غربية، وتكون ممطرة غالبًا.



-نوة الشمس الكبيرة تهب على المحافظة في 18 مارس، وتستمر لمدة يومين ويصاحبها رياح شرقية، ولا تكون ممطرة غالبًا وتسطع فيها الشمس.

-نوة عوة وبرد العجوزة آخر النوات الشتوية تأتي في 24 مارس وتستمر لمدة 6 أيام، يصاحبها رياح شرقية،