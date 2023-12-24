"شردى": تصريحات بايدن عن عدم طلبه وقف إطلاق النار بغزة "قبح سياسى"

قال الإعلامي محمد شردي، إن جيش الاحتلال رغم ما قام به من تدمير في غزة وعمليات إبادة لم يصل إلى حماس ولن يصل إليهم، كما أنهم لم يحققوا أي هدف من أهدافهم.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "الحياة اليوم"، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الأسرى الذين استردتهم إسرائيل لولا تدخل الجانب المصري لما استطاعوا رد بعض أسراهم أحياء، مشيرًا إلى أن غزة الآن أصبح فيها 20 ألف شهيد، و54 ألف جريح، بالإضافة إلى احتياج الكثير منهم لجراحات خارج غزة لعدم توافر الأدوية والرعاية الصحية.

تفاصيل اتصال بايدن ونتنياهو

وتابع، أنه تم الكشف مؤخرًا عن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، وأكد الأخير أنه لم يطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في غزة، ووصف تصريحه بأنه قبح يمارسه بايدن وقال "إذا بليتم فاستتروا"، لأن هذا بمثابة ضوء أخضر لنتنياهو للاستمرار في القتال.

وأشار إلى أن نتنياهو توجه بالشكر للولايات المتحدة على موقفها الثابت في مجلس الأمن وكل هذا على مرأى ومسمع من العالم لأن أمريكا تحمي إسرائيل.