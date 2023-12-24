الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدواء توقع إتفاقية تفاهم لتشكيل البيئة التنظيمية والتحول الرقمي

بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون

أعلنت هيئة الدواء المصرية (EDA) عن توقيع اتفاقية تفاهم (MOU) مع إحدى شركات الدواء العالمية، لتشكيل البيئة التنظيمية في مصر والتحول الرقمي مما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الرعاية الصحية في مصر والوصول إلى تحقيق التحول الرقمي في إطار خطة الدولة، مصر 2030.

"الدواء" تشدد على ضرورة إجراء اختبار حساسية قبل تناول بعض المضادات الحيوية

وقالت إن هذا التعاون يشمل مشروعين رئيسيين؛ الأول هو المشاركة في تشكيل وتعزيز البيئة التنظيمية من خلال دعم جمهورية مصر العربية متمثلة في هيئة الدواء المصرية للإنضمام إلى عضوية المجلس الدولي للتنسيق ICH  كأحد الدول الخمسة عشرة التي إنضمت إلى المجلس، وستستمر في هذا الدعم من خلال سلسلة من ورش العمل، وبرامج رعاية للمحترفين المشاركين في منتديات التعاون الدولية، وبرامج وجولات مع هيئات تنظيمية أخرى مما يسهم في ضمان وجود الممارسات التنظيمية الموحدة على مستوى عالمي والتواصل مع منظمين دوليين. 

تطوير العاملين

وقالت إنه سينتج عن العضوية أيضًا المساهمه في تطوير العاملين بهيئة الدواء المصرية مما يجعلهم على إطلاع دائم ويشاركون بشكل مستمر  في التنسيق الدولي ويجعلهم على إستعداد قوي لإتخاذ خطوات جريئة وفعالة على أثاث علمي، لافته إلى أنه من المتوقع أن يساهم هذا التطور أيضا في تغير للبيئة التنظيمية في مصر بشكل كبير، مما يساعد هيئة الدواء المصرية للإستجابة بشكل سريع وفعال لمواكبة التطورات العالمية في مجال الرعاية الصحية، بل يجعلها جزءًا من صياغة مستقبلها.

التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية

وقالت هيئة الدواء أن المشروع الثاني يشمل تحفيز التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية، حيث ستلعب روش دورًا حيويًا في دعم الهيئة في رحلة التحول الرقمي من خلال تنفيذ رقمنة إدارة البروتوكولات والدراسات الإكلينيكية بالإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية وتعزيز عملية تقديم ومراجعة الدراسات الإكلينيكية.

txt

"هيئة الدواء" تختتم فعاليات دورة تدريبية حول تسجيل المستحضرات الحيوية بنظام الاعتماد

وبدوره قال الدكتور  أيمن الخطيب نائب رئيس الهيئة إن توقيع هذة الإتفاقية  يأتي ضمن جهود هيئة الدواء المصرية وشركائها في مجال الصناعة للعمل على تعظيم الإستفادة من عضوية الهيئة بالمجلس التنسيقي الدولي كأول دولة افريقية وتعزيز البيئة التنظيمية والسعي إيضا نحو ميكنة الخدمات الرقابية والتنظيمية ودعم التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهو ما يسهم في بناء كوادر بشرية فاعلة ومطلعة بشكل دائم على أحدث القواعد التنظيمية العالمية، وقادرة على تحقيق التطوير والتميز المؤسسي والعمل على تحقيق أهداف استيراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر ٢٠٣٠، ويساعد الهيئة على الإستجابة بشكل سريع وفعال لمواكبة التطورات العالمية في ما يتعلق بدورها الرقابي، بل ويجعلها جزءًا من صانعي قراراته.

IMG-20231224-WA0007
IMG-20231224-WA0007
IMG-20231224-WA0009
IMG-20231224-WA0009
الدواء إتفاقية تفاهم تشكيل البيئة التنظيمية التحول الرقمي الرعاية الصحية

مواد متعلقة

"الدواء" تشدد على ضرورة إجراء اختبار حساسية قبل تناول بعض المضادات الحيوية

الصحة: تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ11 مليونًا و104 آلاف مواطن بالمعاهد والمستشفيات التعليمية

ضمن "حياة كريمة".. "الصحة" تطلق 3 قوافل طبية بالمجان اليوم

«الصحة» تنظم ندوات علمية لدعم محاور عمل مبادرة صحة المرأة في محافظتي قنا والأقصر

الرعاية الصحية تعلن حاجتها لاستقطاب الكوادر الإدارية المتميزة بمحافظات التأمين الصحى الشامل

الطفولة والأمومة و"تنسيقية الأحزاب" يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز برامج تنمية مهارات النشء

الصحة تطلق المشروع القومى لـ"ميكنة منظومة العلاج الحر وإصدار الرخصة الرقمية"

الصحة يناقش الاستراتيجية القومية لعلاج سرطان الأطفال

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: الهدف الأساسى من جميع جهود الدولة هو تحسين أحوال المواطنين ورفع مستوى معيشتهم

إحالة البلوجر آية إيهاب إلى محكمة الجنايات

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

"القاهرة الإخبارية": وصول وفد من حركة الجهاد الإسلامى إلى مصر

مهد المسيح.. لميس الحديدى تقدم حلقة خاصة من بيت لحم ليلة عيد الميلاد (صور)

حبس المتهم بتهديد ريهام سعيد فى الشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

غزة فى الإعلام الغربى

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟

قيادى بجيش الاحتلال: إسرائيل دولة ضعيفة.. ويجب التعاون مع حماس بشأن المحتجزين

يديعوت أحرونوت: خسائر إسرائيل أمام حماس فادحة