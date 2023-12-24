الدواء توقع إتفاقية تفاهم لتشكيل البيئة التنظيمية والتحول الرقمي

أعلنت هيئة الدواء المصرية (EDA) عن توقيع اتفاقية تفاهم (MOU) مع إحدى شركات الدواء العالمية، لتشكيل البيئة التنظيمية في مصر والتحول الرقمي مما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الرعاية الصحية في مصر والوصول إلى تحقيق التحول الرقمي في إطار خطة الدولة، مصر 2030.

وقالت إن هذا التعاون يشمل مشروعين رئيسيين؛ الأول هو المشاركة في تشكيل وتعزيز البيئة التنظيمية من خلال دعم جمهورية مصر العربية متمثلة في هيئة الدواء المصرية للإنضمام إلى عضوية المجلس الدولي للتنسيق ICH كأحد الدول الخمسة عشرة التي إنضمت إلى المجلس، وستستمر في هذا الدعم من خلال سلسلة من ورش العمل، وبرامج رعاية للمحترفين المشاركين في منتديات التعاون الدولية، وبرامج وجولات مع هيئات تنظيمية أخرى مما يسهم في ضمان وجود الممارسات التنظيمية الموحدة على مستوى عالمي والتواصل مع منظمين دوليين.

تطوير العاملين

وقالت إنه سينتج عن العضوية أيضًا المساهمه في تطوير العاملين بهيئة الدواء المصرية مما يجعلهم على إطلاع دائم ويشاركون بشكل مستمر في التنسيق الدولي ويجعلهم على إستعداد قوي لإتخاذ خطوات جريئة وفعالة على أثاث علمي، لافته إلى أنه من المتوقع أن يساهم هذا التطور أيضا في تغير للبيئة التنظيمية في مصر بشكل كبير، مما يساعد هيئة الدواء المصرية للإستجابة بشكل سريع وفعال لمواكبة التطورات العالمية في مجال الرعاية الصحية، بل يجعلها جزءًا من صياغة مستقبلها.

التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية

وقالت هيئة الدواء أن المشروع الثاني يشمل تحفيز التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية، حيث ستلعب روش دورًا حيويًا في دعم الهيئة في رحلة التحول الرقمي من خلال تنفيذ رقمنة إدارة البروتوكولات والدراسات الإكلينيكية بالإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية وتعزيز عملية تقديم ومراجعة الدراسات الإكلينيكية.

وبدوره قال الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس الهيئة إن توقيع هذة الإتفاقية يأتي ضمن جهود هيئة الدواء المصرية وشركائها في مجال الصناعة للعمل على تعظيم الإستفادة من عضوية الهيئة بالمجلس التنسيقي الدولي كأول دولة افريقية وتعزيز البيئة التنظيمية والسعي إيضا نحو ميكنة الخدمات الرقابية والتنظيمية ودعم التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهو ما يسهم في بناء كوادر بشرية فاعلة ومطلعة بشكل دائم على أحدث القواعد التنظيمية العالمية، وقادرة على تحقيق التطوير والتميز المؤسسي والعمل على تحقيق أهداف استيراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر ٢٠٣٠، ويساعد الهيئة على الإستجابة بشكل سريع وفعال لمواكبة التطورات العالمية في ما يتعلق بدورها الرقابي، بل ويجعلها جزءًا من صانعي قراراته.

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