الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"هيئة الدواء" تختتم فعاليات دورة تدريبية حول تسجيل المستحضرات الحيوية بنظام الاعتماد

دورة تدريبية عن الإجراءات
دورة تدريبية عن الإجراءات الخاصة

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن انتهاء دورة تدريبية عن الإجراءات الخاصة بقواعد تسجيل المستحضرات الحيوية بنظام الاعتماد على السلطات الصحية المرجعية.

وقالت إنه خلال الدورة التدريبية تم تعريف ممثلي شركات المستحضرات الحيوية بالإجراءات التنظيمية المختلفة التي يتم اتخاذها من قِبل هيئة الدواء المصرية للاعتماد على تقارير السلطات الصحية الأخرى المعتمدة أثناء تسجيل المستحضرات الحيوية (مثل اللقاحات، والمستحضرات الطبية المشتقة من البلازما، والمستحضرات المشتقة من التكنولوجيا الحيوية، والمستحضرات الطبية العلاجية المقدمة).

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هيئة الدواء توقع مذكرة تفاهم لتعزيز نفاذ الدواء المصري بالسوق النيجيري

المستحضرات الحيوية والمبتكرة

وأشارت الدكتورة أسماء فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية، إلى أهمية تطبيق نظام الاعتماد المرجعي على سرعة وكفاءة وصول الأدوية الحيوية الحديثة والمسجلة عالميًا إلى المريض المصري، مشيرة إلى رؤية الهيئة في تطوير القواعد التنظيمية المعمول بها بناءً على الممارسات والتطبيق الحاليين لرفع مستوى الأداء وضمان جودة وسلامة ومأمونية المستحضرات الحيوية ودعم بناء القدرات التنظيمية كإحدى نتائج الاعتماد المرجعي.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تقديم سبل الدعم لصناع الدواء وتبادل الخبرات.

مذكرة تفاهم

وقع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، افتراضيًا، مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية لإدارة الغذاء والدواء والرقابة بجمهورية نيجيريا الاتحادية   NAFDAC، كما وقع عن الجانب النيجيري الدكتورة موجيسولا أديا، مدير عام الوكالة الوطنية لإدارة الغذاء والدواء والرقابة بنيجيريا، وذلك بحضور الدكتور علي بات، وزير الصحة النيجيري.

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الدواء: دورة تدريبية للتعريف بالإجراءات الخاصة بقواعد تسجيل المستحضرات الحيوية


حضر التوقيع من الجانب المصري، اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والسفيرة علياء برهان، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية "دول جنوب إفريقيا"، والمستشار سماح عبدالمنعم بدوي، القائم بعمل سفير جمهورية مصر العربية لدى نيجيريا، وعدد من قيادات هيئة الدواء المصرية.

وعلى هامش التوقيع، تم التأكيد على حرص الهيئة على تنفيذ الآليات المناسبة لتفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، ودعم التبادل التجاري بين البلدين، وتوسيع نطاق نفاذ الدواء المصري إلى السوق الدوائية بنيجيريا، وعمل جلسات عمل مشتركة لتنفيذ كافة بنود التعاون بين البلدين.

دورة تدريبية عن الإجراءات الخاصة

دورة تدريبية عن الإجراءات الخاصة
دورة تدريبية عن الإجراءات الخاصة
دورة تدريبية عن الإجراءات الخاصة
دورة تدريبية عن الإجراءات الخاصة
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