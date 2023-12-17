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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدواء: دورة تدريبية للتعريف بالإجراءات الخاصة بقواعد تسجيل المستحضرات الحيوية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية للتعريف بالإجراءات الخاصة بقواعد تسجيل المستحضرات الحيوية بنظام الاعتماد على السلطات الصحية المرجعية. 

وتهدف الدورة التدريبية إلى تعريف ممثلي شركات المستحضرات الحيوية بالإجراءات التنظيمية المختلفة التي يتم إتخاذها من قبل هيئة الدواء المصرية للاعتماد على تقارير السلطات الصحية الأخرى المعتمدة أثناء تسجيل المستحضرات الحيوية “مثل اللقاحات، والمستحضرات الطبية المشتقة من البلازما، والمستحضرات المشتقة من التكنولوجيا الحيوية، والمستحضرات الطبية العلاجية المقدمة”. 

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وقالت الهيئة إنه من المقرر بدء انعقاد الدورة التدريبية يوم الثلاثاء الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ ولمدة يومين متتالين بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية وعبر إحدى المنصات الإلكترونية. 

وأشارت إلى أن الدورة التدريبية تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً، كما أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي لورشة العمل يوم الأحد الموافق ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣.

وأوضحت أنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

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