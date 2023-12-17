الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدواء: ورشة عمل حول اشتراطات قيد شركات التصنيع لدى الغير

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل الخاص بالإصدار الثالث للدليل التنظيمي بشأن اشتراطات قيد وتحديث قيد شركات التصنيع لدى الغير، وفقًا لقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٥٠٥ لسنة ٢٠٢١.

وأضافت أن ورشة عمل تهدف إلى للتعريف بالتعديلات الخاصة بالإصدار الثالث للدليل التنظيمي الخاص باشتراطات قيد وتحديث قيد شركات التصنيع لدى الغير والمهل الممنوحة للشركات.

ورشة عمل 

وذكرت هيئة الدواء، إنه من المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الأحد الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية، لافته إلى أن الورشة مقدمة لمفوضي ومديري شركات التصنيع لدى الغير وأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية الراغبين في دخول مجال التصنيع المرحلي للمستحضرات المحلية.

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وأشارت إلى أن ورشة العمل تعقد من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً، لافته إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأربعاء الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣.

وأضافت أنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

الدواء ورشه عمل الإصدار الثالث للدليل التنظيمي شركات التصنيع لدى الغير مجال التصنيع هيئة الدواء المصرية

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