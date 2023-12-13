الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدواء: تفتح باب التسجيل للدفعة الرابعة من مبادرة الرعاية الصيدلية لليقظة الدوائية بالصيدليات

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل للدفعة الرابعة من مبادرة الرعاية الصيدلية لليقظة الدوائية بالصيدليات "معًا نحو دواء آمن".
وقالت إن المبادرة تستهدف الصيدليات العامة والصيدليات الخارجية بالمستشفيات،  حيث تهدف إلى تعزيز تطبيق أنشطة اليقظة الصيدلية بالصيدليات العامة من أجل توفير دواء آمن وفعال مما يضمن سلامة المريض المصري، كما تقدم الهيئة متابعة مستمرة للصيدليات المشاركة مع فريق اليقظة الدوائية بهيئة الدواء المصرية.

معًا نحو دواء آمن

طالبت الصيادلة الذين يمتلكون صيدليات أو العاملين بإحدى الصيدليات العامة بجمهورية مصر العربية؛ أو اذا كنت تعمل بالصيدليات الخارجية لأى مستشفى؛ يمكنك التسجيل بمبادرة هيئة الدواء المصرية المجانية "معًا نحو دواء آمن".

رئيس هيئة الدواء: ندعم جهود الجانب البحريني في تطوير المنظومة الصحية والدوائية


وكان الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، قد شهد مراسم افتتاح مؤتمر ومعرض المنامة الصحي في نسخته الثانية بمملكة البحرين، بحضور الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين، بمشاركة اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

السلطات الصحية والدوائية

قد أعرب رئيس هيئة الدواء المصرية عن سعادته بالتواجد على أرض البحرين الشقيقة، والتعاون مع السلطات الصحية والدوائية هناك، وأن مصر تعمل على تعزيز التعاون المشترك، ودعم جهود مملكة البحرين في تطوير النظام الصحي والدوائي لديها، وأن هيئة الدواء تسعى للتعاون والتكامل مع التجربة البحرينية في المجال الرقابي، وتعمل على مشاركة الجانب البحريني مختلف الأنشطة والفعاليات، وتشجع التكامل الفنى والتجاري في الشأن الدوائي بين البلدين.

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الدواء: ورشة عمل عن مراجعة أحدث آليات العمل الرقابي على المستحضرات البشرية

يعد معرض المنامة أحد أهم المعارض الطبية في الشرق الأوسط، المتخصصة في المستحضرات والمستلزمات الطبية، والذي يتيح الفرص لعرض أحدث المعدات والمنتجات الطبية وتكنولوجيا الرعاية الصحية، حيث يشهد المؤتمر مشاركة كبرى المؤسسات الطبية الدولية في الشرق الأوسط، كما يعد فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى خلق بيئة تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في أنشطة الاستثمارات المتعلقة بالتكنولوجيا والحلول المبتكرة للرعاية الصحية.
 

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