الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس هيئة الدواء: ندعم جهود الجانب البحريني في تطوير المنظومة الصحية والدوائية

رئيس هيئة الدواء
رئيس هيئة الدواء خلال معرض المنامة

شهد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، مراسم افتتاح مؤتمر ومعرض المنامة الصحي في نسخته الثانية بمملكة البحرين، بحضور الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين، وبمشاركة اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

وقد أعرب رئيس هيئة الدواء المصرية عن سعادته بالتواجد على أرض البحرين الشقيقة، والتعاون مع السلطات الصحية والدوائية هناك، وأن مصر تعمل على تعزيز التعاون المشترك، ودعم جهود مملكة البحرين في تطوير النظام الصحي والدوائي لديها، وأن هيئة الدواء تسعى للتعاون والتكامل مع التجربة البحرينية في المجال الرقابي، وتعمل على مشاركة الجانب البحريني مختلف الأنشطة والفعاليات، وتشجع التكامل الفنى والتجاري في الشأن الدوائي بين البلدين.

 فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية

 يعد معرض المنامة أحد أهم المعارض الطبية في الشرق الأوسط، المتخصصة في المستحضرات والمستلزمات الطبية، والذي يتيح الفرص لعرض أحدث المعدات والمنتجات الطبية وتكنولوجيا الرعاية الصحية، حيث يشهد المؤتمر مشاركة كبرى المؤسسات الطبية الدولية في الشرق الاوسط، كما يعد فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى خلق بيئة تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في أنشطة الاستثمارات المتعلقة بالتكنولوجيا والحلول المبتكرة للرعاية الصحية.

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رئيس هيئة الدواء المصرية يلتقى عددًا من مسئولى الهيئات المناظرة بالدول الإفريقية

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هيئة الدواء: دورة تدريبية عن اشتراطات التخزين والتوزيع الجيد

يأتي ذلك في ضوء سعى هيئة الدواء المصرية إلى زيادة فرص التعاون الفني، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

مراسم افتتاح مؤتمر ومعرض المنامة الصحي في نسخته الثانية بمملكة البحرين

كما يأتى أيضا فى إطار تبادل الخبرات، ودعم المنظومة الصحية والدوائية بمملكة البحرين.

كان رئيس الهيئة قد أكد الحرص على مد جسور التعاون مع كل الهيئات المناظرة بالدول الإفريقية في كل المجالات ذات الصلة بالمستحضرات الطبية، والمشاركة فى كل المحافل الدولية والإقليمية، ودعم النظم التنظيمية بالقارة الإفريقية.

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رئيس هيئة الدواء المصرية يلتقى عددًا من مسئولى الهيئات المناظرة بالدول الإفريقية

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