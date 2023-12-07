الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس هيئة الدواء المصرية يلتقى عددًا من مسئولى الهيئات المناظرة بالدول الإفريقية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، عدة اجتماعات مع مسئولي الهيئات المناظرة بعدد من الدول الإفريقية، وذلك على هامش افتتاح المؤتمر العلمي لتنظيم المنتجات الطبية في إفريقيا SCOMRA VI، الذي تنظمه الوكالة الإفريقية للتنمية في الفترة من ٥ إلى ٧ ديسمبر الجاري.

حيث التقى رئيس الهيئة السيد آدم ميتانجو، مدير عام هيئة الأدوية والمستلزمات الطبية بتنزانيا TMDA ونائب رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج مواءمة الإجراءات التنظيمية للأدوية الإفريقية AMRH، وبحث الجانبان إمكانية دعم وتعزيز سبل التعاون الثنائي، وكذلك إمكانية توقيع مذكرة تفاهم مشتركة، حيث تعد الجهة المناظرة بتنزانيا من أهم الجهات على الساحة الرقابية الإفريقية، ومن أول الهيئات التنظيمية الرقابية بالقارة التي وصلت إلى مستوى النضج الثالث بحسب منظمة الصحة العالمية في ٢٠١٨.

برنامج مواءمة الإجراءات التنظيمية للأدوية

كما اجتمع مع الدكتورة بويتوميلو سميت، المدير التنفيذي لهيئة تنظيم المنتجات الصحية بجنوب إفريقيا SAHPRA ورئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج مواءمة الإجراءات التنظيمية للأدوية الإفريقية AMRH، حيث أكد رئيس هيئة الدواء المصرية أهمية التعاون الثنائي بين الجانبين في ضوء توقيع مذكرة تفاهم مشتركة في التاسع من يوليو الماضي.  

الدواء:نتطلع إلى تعميق سبل التعاون مع الدول الأفريقية لتطوير صناعة المستحضرات الطبية

واجتمع أيضًا مع ريتشارد تينداي، مدير عام هيئة الرقابة على الأدوية بزيمبابوي MCAZ، وعضو اللجنة التوجيهية لبرنامج مواءمة الإجراءات التنظيمية للأدوية الإفريقية AMRH.

txt

"الدواء" تحدد 8 فئات أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد.. وتنصح بلقاح الأنفلونزا

 وكالة الدواء بمدغشقر

كما عقد، صباح اليوم، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع مسئولي وكالة الدواء بمدغشقر؛ لمناقشة مشروع التعاون بين الجانبين، وأعرب الجانب الملاجشى عن ترحيبه بالتعاون مع جمهورية مصر العربية ممثلة في هيئة الدواء المصرية في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، ورغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات والكوادر الموجودة بهيئة الدواء المصرية فيما يخص إجراءات تسجيل المستلزمات الطبية، ومجالات رقابة الجودة؛ وذلك من خلال المشاركة في ورش عمل واجتماعات افتراضية مع المختصين بمختلف الإدارات المركزية بهيئة الدواء المصرية.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على مد جسور التعاون مع كل الهيئات المناظرة بالدول الإفريقية في كل المجالات ذات الصلة بالمستحضرات الطبية، والمشاركة فى كل المحافل الدولية والإقليمية، ودعم النظم التنظيمية بالقارة الإفريقية.

IMG-20231207-WA0007
IMG-20231207-WA0007
IMG-20231207-WA0006
IMG-20231207-WA0006
الدواء رئيس هيئة الدواء المؤتمر العلمي لتنظيم المنتجات الطبية أفريقيا الوكالة الأفريقية للتنمية

مواد متعلقة

الصحة: فحص مليون و956 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية بمبادرة فيروس سى

"الطفولة والأمومة" يطلق مبادرة "من طفل لطفل" لتوجيه المساعدات الإنسانية إلى أطفال غزة

نقيب التمريض: تشكيل 25 غرفة طوارىء لمتابعة الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية

نقيب التمريض تشيد بمبادرة الدستور "صوتك لمصر" لتحفيز المواطنين على المشاركة فى الانتخابات

الرعاية الصحية: اعتماد 7 منشآت طبية بالأقصر من الإسكوا العالمية

استعدادات "الصحة" لتأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة طبيًا

الصحة: دعم مستشفيات شمال سيناء بمختلف أجهزة الأشعة لاستقبال مصابى غزة

الطفولة والأمومة: لقاءات توعوية للقضاء على ختان الإناث بمحافظات الأقصر وأسيوط والشرقية

الأكثر قراءة

عاجل.. نظام "جوسبيل" أحدث أساليب الاحتلال الوحشية فى حرب الإبادة على غزة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

عاجل.. تفاصيل العرض الجديد من الشباب السعودى لضم "زيزو"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت

سرايا القدس تعلن استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية فى حى الشجاعية

مستعمرون يقتحمون الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى