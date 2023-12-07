رئيس هيئة الدواء المصرية يلتقى عددًا من مسئولى الهيئات المناظرة بالدول الإفريقية

عقد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، عدة اجتماعات مع مسئولي الهيئات المناظرة بعدد من الدول الإفريقية، وذلك على هامش افتتاح المؤتمر العلمي لتنظيم المنتجات الطبية في إفريقيا SCOMRA VI، الذي تنظمه الوكالة الإفريقية للتنمية في الفترة من ٥ إلى ٧ ديسمبر الجاري.

حيث التقى رئيس الهيئة السيد آدم ميتانجو، مدير عام هيئة الأدوية والمستلزمات الطبية بتنزانيا TMDA ونائب رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج مواءمة الإجراءات التنظيمية للأدوية الإفريقية AMRH، وبحث الجانبان إمكانية دعم وتعزيز سبل التعاون الثنائي، وكذلك إمكانية توقيع مذكرة تفاهم مشتركة، حيث تعد الجهة المناظرة بتنزانيا من أهم الجهات على الساحة الرقابية الإفريقية، ومن أول الهيئات التنظيمية الرقابية بالقارة التي وصلت إلى مستوى النضج الثالث بحسب منظمة الصحة العالمية في ٢٠١٨.

برنامج مواءمة الإجراءات التنظيمية للأدوية

كما اجتمع مع الدكتورة بويتوميلو سميت، المدير التنفيذي لهيئة تنظيم المنتجات الصحية بجنوب إفريقيا SAHPRA ورئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج مواءمة الإجراءات التنظيمية للأدوية الإفريقية AMRH، حيث أكد رئيس هيئة الدواء المصرية أهمية التعاون الثنائي بين الجانبين في ضوء توقيع مذكرة تفاهم مشتركة في التاسع من يوليو الماضي.

واجتمع أيضًا مع ريتشارد تينداي، مدير عام هيئة الرقابة على الأدوية بزيمبابوي MCAZ، وعضو اللجنة التوجيهية لبرنامج مواءمة الإجراءات التنظيمية للأدوية الإفريقية AMRH.

وكالة الدواء بمدغشقر

كما عقد، صباح اليوم، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع مسئولي وكالة الدواء بمدغشقر؛ لمناقشة مشروع التعاون بين الجانبين، وأعرب الجانب الملاجشى عن ترحيبه بالتعاون مع جمهورية مصر العربية ممثلة في هيئة الدواء المصرية في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، ورغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات والكوادر الموجودة بهيئة الدواء المصرية فيما يخص إجراءات تسجيل المستلزمات الطبية، ومجالات رقابة الجودة؛ وذلك من خلال المشاركة في ورش عمل واجتماعات افتراضية مع المختصين بمختلف الإدارات المركزية بهيئة الدواء المصرية.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على مد جسور التعاون مع كل الهيئات المناظرة بالدول الإفريقية في كل المجالات ذات الصلة بالمستحضرات الطبية، والمشاركة فى كل المحافل الدولية والإقليمية، ودعم النظم التنظيمية بالقارة الإفريقية.

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