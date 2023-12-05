الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الدواء" تحدد 8 فئات أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد.. وتنصح بلقاح الأنفلونزا

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية هم أن هناك عدد من الفئات في المجتمع هم الأكثر احتياجًا للقاح الإنفلونزا الموسمية سنويا، لتجنب العدوى وتقليل المضاعفات الخطرة الناتجة عن الإصابة بالإنفلونزا.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الفئات هم كبار السن وعمرهم 65 سنة فما فوق، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين، والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 19 عامًا ويتناولون أدوية تحتوي على الأسبرين أو الساليسيلات على المدى الطويل، والأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي بسبب مرض (مثل الأشخاص المصابين بالإيدز، أو بعض أنواع السرطان مثل سرطان الدم) أو الأدوية (مثل أولئك الذين يتلقون العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي للسرطان، أو الأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة تتطلب العلاج بالكورتيكوستيرويدات المزمنة أو أدوية أخرى تثبط جهاز المناعة)، والسيدات الحوامل وبعد نهاية الحمل بأسبوعين، والأشخاص الذين يعيشون في دور رعاية المسنين وغيرها من مرافق الرعاية طويلة الأجل، ومقدمو الرعاية الصحية. ​ 

وأكدت الهيئة أن الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة دماغية، ومرضى الربو ومن لديهم أمراض الرئة المزمنة (مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (السدة الرئوية) ضمن تلك الفئات أيضا، بالإضافة إلى مرضى الحالات العصبية والنمو العصبي المضطرب، ومرضى اضطرابات الدم (مثل مرض الخلايا المنجلية)، ومرضى اضطرابات الغدد الصماء (مثل مرضى السكري) ومرضى القلب (مثل أمراض القلب الخلقية وقصور القلب الاحتقاني والشريان التاجي) ومن يعانون من أمراض الكلى واضطرابات الكبد، ومرضى الاضطرابات الأيضية (مثل الاضطرابات الأيضية الموروثة واضطرابات الميتوكوندريا).​

هيئة الدواء المصرية لقاح الأنفلونزا الموسمية موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك السمنة المفرطة لعلاج الإشعاعي للسرطان المصابين بالإيدز

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