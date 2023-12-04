الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيئة الدواء: دورة تدريبية عن اشتراطات التخزين والتوزيع الجيد

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية فتح باب التسجيل في دورة تدريبية عن اشتراطات التخزين والتوزيع الجيد المطبقة على الشركات المستوردة للمستلزمات الطبية.

أضافت أن الدورة التدريبية تهدف إلى تقديم شرح لمفهوم المستلزم الطبي وتصنيفه وأهم الإجراءات المعمول بها بوحدة التفتيش على المستلزمات الطبية المستوردة وأهم الاشتراطات الواجب إتباعها في حالة استيراد مستلزمات طبية. 

دورة تدريبية
 وقالت هيئة الدواء المصرية إنه من المقرر بدء انعقاد الدورة التدريبية يوم الإثنين الموافق ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ ولمدة يومين متتالين بمقر هيئة الدواء المصرية بـالمنصورية وعبر إحدى المنصات الإلكترونية.

أشارت إلى أن الدورة التدريبية مقدمة لممثلي شركات الأدوية، حيث تبدأ الدورة التدريبية من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً.

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قالت إن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الخميس الموافق ٧  ديسمبر 2023، لافتة إلى أنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

مذكرة تفاهم

فى سياق آخر، وقعت هيئة الدواء المصرية، أمس، مذكرة تفاهم مع شركة أبفي- مصر، للتعاون فيما بينهما على تنمية مهارات رفع كفاءة العاملين بهيئة الدواء المصرية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

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قام بالتوقيع من جانب الدواء المصرية الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفنى وتنمية القدرات، ومن جانب شركة أبفي- مصر الدكتورة سامية جمال، مدير المكتب العلمي لأبفي – مصر، وذلك بحضور ممثلي هيئة الدواء المصرية، والدكتورة أمال مخلوفي، المدير الإقليمي لشركه أبفي لدول شمال أفريقيا وعدد من ممثلين شركه أبفي العالمية

يأتي ذلك ضمن جهود هيئة الدواء المصرية للعمل على بناء وزيادة قدرات كافة العاملين بالهيئة، وإطلاعهم على كافة المستجدات العالمية في جميع المجالات، ودعم التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهو ما يسهم في بناء كوادر بشرية فاعلة، وقادرة على تحقيق التطوير والتميز المؤسسي، وذلك للعمل على تحقيق أهداف استيراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر ٢٠٣٠".

الدواء دورة تدريبية اشتراطات التخزين التوزيع الجيد الشركات المستوردة للمستلزمات الطبية

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