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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدواء: ورشة عمل للتدريب على استخدام المنصة الإلكترونية «برومات»

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتدريب على استخدام المنصة الإلكترونية «برومات». 
وتهدف ورشة العمل إلى تدريب ممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية على طريقة استخدام منصة ميكنة الموافقات على مواد التسويق والإعلان «برومات». 

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وقالت إنه من المقرر بدء انعقاد ورشة العمل يوم الأحد الموافق ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم، لافته إلى أن ورشة العمل مقدمة لممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية.
وأشارت إلى أن ورشة العمل تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً.
وقالت إن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للورشة يوم الأربعاء الموافق ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣، كما سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

اشتراطات التخزين والتوزيع الجيد

وفى سياق متصل أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية عن اشتراطات التخزين والتوزيع الجيد المطبقة على الشركات المستوردة للمستلزمات الطبية. 
وقالت الهيئة إن الدورة التدريبية تهدف إلى تقديم شرح لمفهوم المستلزم الطبي وتصنيفه وأهم الإجراءات المعمول بها بوحدة التفتيش على المستلزمات الطبية المستوردة وأهم الاشتراطات الواجب إتباعها في حالة استيراد مستلزمات طبية. 

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وأشارت إلى إنه من المقرر بدء انعقاد الدورة التدريبية يوم الإثنين الموافق ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ ولمدة يومين متتالين بمقر هيئة الدواء المصرية بـالمنصورية وعبر إحدى المنصات الإلكترونية.
وقالت هيئة الدواء إن الدورة التدريبية مقدمة لممثلي شركات الأدوية، حيث تبدأ الدورة التدريبية من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً.
وأفادت بأن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الخميس الموافق ٧  ديسمبر ٢٠٢٣، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

 

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