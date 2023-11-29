الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الدواء" تنهى البرنامج التدريبى الخاص برفع قدرات صيادلة الإسكندرية

برنامج تدريبى
برنامج تدريبى

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن انتهاء فعاليات الدورة الثانية من البرنامج التدريبي الخاص برفع قدرات الصيادلة بالصيدليات العامة.

وجاء في بيان للهيئة، أن مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر نظم بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية متعددة الجنسيات بمصر يومًا علميًا للصيادلة أصحاب الصيدليات العامة والعاملين بها بمحافظة الإسكندرية؛ لمناقشة أحدث الطرق لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية، وأهمية دور صيدلي المجتمع في الحد من انتشار سوء استخدام المضادات الحيوية.


مكافحة الغش التجاري
 

وأشارت إلى أن المناقشات دارت حول جهود هيئة الدواء المصرية في مكافحة الغش التجاري، وأساليب الحد من انتشاره، وتوضيح أحدث آليات مواجهة الغش التجاري عالميًا، وكيفية منع حدوثه، وطرق الإبلاغ عنه.

هيئة الدواء تطلق برنامجًا تدريبيًا حول ممارسات التصنيع الجيد

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية في توضيح آلية مواجهة الغش التجارى، وكيفية منع حدوثها، وطرق الإبلاغ عنها، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية وورش عمل عملية وبرامج احترافية مستحدثة ومكثفة، ومعدة خصيصًا طبقًا لاحتياجات الصيادلة أصحاب الصيدليات والعاملين بالصيدليات العامة بمختلف محافظات الجمهورية.

وكان الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، قد استقبل أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والدكتور محمد الوحش وكيل اللجنة، والدكتور كريم بدر حلمي أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة، وذلك بحضور الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، والدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، وقيادات الهيئة، وذلك بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية.

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رئيس هيئة الدواء: نسعى لدخول سوق تصنيع المستلزمات الطبية

في بداية الزيارة تم عرض فيديو تعريفي عن أهم أعمال التطوير التي تمت بمقر المنصورية، وأهم إنجازات هيئة الدواء المصرية، بعدها تفقد السادة النواب معامل الهيئة الرقابية، وشاهدوا الإنجازات الكبيرة على مستوى البنية التحتية للهيئة، والتي تشمل تطوير وحدات العمل، وقاعات التدريب، وقاعات الاجتماعات، والمعامل الرقابية، والمعمل المرجعي، والوحدات الإدارية.

ومن جهته، رحب رئيس هيئة الدواء المصرية بالنواب، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل مجلس النواب لدعم مسيرة الهيئة، وتطوير المنظومة الرقابية، ودعم الصناعة، والعمل على توطين المستحضرات الطبية الحديثة والمبتكرة بمصر، كذلك توطين صناعة المستحضرات الطبية الخاصة بالأمراض المزمنة والسرطان.

وأكد أن هيئة الدواء خلال فترة عملها التي قاربت على الأربع سنوات استطاعت بناء سلطة رقابية تنظيمية وفق المعايير والمرجعيات الدولية، وأنها قادت نضالًا كبيرًا في مجال توفير الاحتياجات المحلية من الأدوية والمستلزمات الطبية إبان أزمة فيروس كورونا المستجد، وقدمت الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة الوطنية، وأعطت رخصة الاستخدام الطارئ للعديد من اللقاحات.

وأوضح أن صادرات مصر من المستحضرات الطبية المختلفة بلغت نحو مليار و١٧٦ مليون دولار خلال العام الحالي، وأن الهيئة أصبح لديها ٢٧ مقرًا بجميع المحافظات، وأن العملية الرقابية وضبط الأسواق تشهد طفرة غير مسبوقة.

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البرنامج التدريبي قدرات الصيادلة المجالات الدوائية الإسكندرية الدواء هيئة الدواء المصرية

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