الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدواء:نتطلع إلى تعميق سبل التعاون مع الدول الأفريقية لتطوير صناعة المستحضرات الطبية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

شارك اليوم الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعاليات افتتاح المؤتمر العلمي لتنظيم المنتجات الطبية في أفريقيا SCIMRA IV، الذي تنظمه الوكالة الأفريقية للتنمية في الفترة من ٥ إلى ٧ ديسمبر الجاري، وذلك بحضور عدد من قيادات السلطات الرقابيه بالقارة الافريقية.

وخلال كلمته بحفل الافتتاح، أكد رئيس الهيئة أهمية التوسع في مختلف سبل التعاون المشترك بين الدول الأفريقية فيما يخص دعم وتطوير المنظومة الرقابية، وأن هذا ما توليه هيئة الدواء المصرية اهتمامها خلال المرحلة الحالية.

رفع كفاءة السلطات الرقابية

وأشار إلى أهمية العمل على رفع كفاءة السلطات الرقابية، مشيرا الى التجربة المصرية ومحققاتها فى هذا المجال خلال الفترة القصيرة الماضية، وحرصها على الحصول على الاعتمادات الدولية الهامة التي ترسخ الثقة الدولية والإقليمية بالدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة.

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كما أكد اهتمام الهيئة برفع كفاءة الكوادر البشرية لديها؛ كونها أهم الأصول القيمة لدي الهيئة، والمؤشر الأساسي للعملية الرقابية بجمهورية مصر العربية.

فرص عظيمة في النمو والاستثمار

وأوضح أن مستقبل القارة الأفريقية يعتمد على سواعد أبنائها، وأنهم  قادرون على رسم خارطة النهوض والتقدم الشاملة في كافة المجالات، وخاصة في القطاع الدوائي؛ لما يتمتع به من فرص عظيمة في النمو والاستثمار، ولما يمثله من أهمية استراتيجية قصوى كأحد محددات الأمن القومي الصحي بالقارة.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على مد جسور التعاون مع كافة الهيئات المناظرة بالدول الأفريقية في كافة المجالات ذات الصلة بالمستحضرات الطبية، والمشاركة فى كافة المحافل الدولية والإقليمية، ودعم نفاذ المستحضرات الدوائية المصرية بالأسواق الإفريقية.

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وفى سياق أخر، أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن بدء الحجز في دورة الثانية للمستوى الأساسي من دبلومة المستحضرات التجميلية وريادة الأعمال، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.
وتشمل الدورة عدد من المحاضرات النظرية في مجال تركيب وتحضير مستحضرات التجميل، وكذلك محاضرات نظرية عن مبادئ ريادة الأعمال وطرق التسويق.

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