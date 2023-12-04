الدواء تفتح باب التسجيل للدفعة الرابعة من مبادرة الرعاية الصيدلية لليقظة الدوائية بالصيدليات

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل للدفعة الرابعة من مبادرة الرعاية الصيدلية لليقظة الدوائية بالصيدليات "معًا نحو دواء آمن".

وأوضحت أن المبادرة تستهدف الصيدليات العامة والصيدليات الخارجية بالمستشفيات، حيث تهدف إلى تعزيز تطبيق أنشطة اليقظة الصيدلية بالصيدليات العامة من أجل توفير دواء آمن وفعال مما يضمن سلامة المريض المصري، كما تقدم الهيئة متابعة مستمرة للصيدليات المشاركة مع فريق اليقظة الدوائية بهيئة الدواء المصرية.

وطالبت هيئة الدواء المصرية من كافة الصيادلة الذين يمتلكون أو يعملون بإحدى الصيدليات العامة بجمهورية مصر العربية؛ أو العاملين بالصيدليات الخارجية لأى مستشفى؛ بالتسجيل بمبادرة هيئة الدواء المصرية المجانية "معًا نحو دواء آمن".

دبلومة المستحضرات التجميلية

فى سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن بدء الحجز في دورة الثانية للمستوى الأساسي من دبلومة المستحضرات التجميلية وريادة الأعمال، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.

وتشمل الدورة عددا من المحاضرات النظرية في مجال تركيب وتحضير مستحضرات التجميل، وكذلك محاضرات نظرية عن مبادئ ريادة الأعمال وطرق التسويق.

ورش العمل المجانية

من جانب آخر، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن عقد سلسة من ورش العمل المجانية عبر إحدى المنصات الإلكترونية ويبينار، وذلك عن الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، تحت شعار: (خليك واعى.. بلاش مضاد حيوى بدون داعى).



وقالت إن الورشة مقدمة لجميع السادة الصيادلة العاملين بكافة مجالات العمل بالنظام الصحى.

وأضافت أن الورشة تهدف إلى التعريف بضرورة ترشيد استخدام مضادات ميكروبات، ونشر الوعى ويسلط الضوء على آخر التحديثات فى الممارسات الدوائية، وذلك فيما يتعلق باستخدام المضادات الحيوية.

وأشارت إلى أنه من المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الأربعاء الموافق ٦ ديسمبر٢٠٢٣ عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وقالت ورشة العمل مقدمة لصيادلة المجتمع (صيادلة الصيدليات العامة)، وتبدأ ورشة العمل من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا.