الدواء: ورشة عمل عن مراجعة أحدث آليات العمل الرقابي على المستحضرات البشرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل عن مراجعة أحدث آليات العمل الرقابي فيما يخص تسجيل وتحليل المستحضرات البشرية.

وتهدف الورشة إلى مراجعة أحدث الإرشادات المتعلقة بتقديم الملفات البشرية الصيدلانية التي توضح أوجه القصور الأكثر شيوعًا التي تؤدي إلى الخروج عن المواصفات وكيفية تجنب هذه العيوب، وكذلك مراجعة لتقديم ملفات التجديد.

من المقرر بدء انعقاد اورشة العمل يوم الإثنين الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية.

ورشة عمل

وقالت هيئة الدواء أن الورشة مقدمة لممثلي شركات الأدوية، وتبدأ الورشة من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً، لافته إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الخميس الموافق ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣

وأضافت إنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.



وفى سياق أخر، عقد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، عدة اجتماعات مع مسئولي الهيئات المناظرة بعدد من الدول الأفريقية، وذلك على هامش افتتاح المؤتمر العلمي لتنظيم المنتجات الطبية في أفريقيا SCOMRA VI، الذي تنظمه الوكالة الأفريقية للتنمية في الفترة من ٥ إلى ٧ ديسمبر الجاري.

حيث التقى رئيس الهيئة، بالسيد آدم ميتانجو، مدير عام هيئة الأدوية والمستلزمات الطبية بتنزانيا TMDA ونائب رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج مواءمة الإجراءات التنظيمية للأدوية الأفريقية AMRH، وبحث الجانبان إمكانية دعم وتعزيز سبل التعاون الثنائي، وكذلك إمكانية توقيع مذكرة تفاهم مشتركة، حيث تعد الجهة المناظرة بتنزانيا من أهم الجهات على الساحة الرقابية الأفريقية، ومن أول الهيئات التنظيمية الرقابية بالقارة التي وصلت إلي مستوي النضج الثالث بحسب منظمة الصحة العالمية في ٢٠١٨.

كما اجتمع مع الدكتورة بويتوميلو سميت، المدير التنفيذي لهيئة تنظيم المنتجات الصحية بجنوب أفريقيا SAHPRA ورئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج مواءمة الإجراءات التنظيمية للأدوية الأفريقية AMRH، حيث أكد رئيس هيئة الدواء المصرية، أهمية التعاون الثنائي بين الجانبين في ضوء توقيع مذكرة تفاهم مشتركة في التاسع من يوليو الماضي.

واجتمع أيضًا مع ريتشارد تينداي، مدير عام هيئة الرقابة على الأدوية بزيمبابوي MCAZ، وعضو اللجنة التوجيهية لبرنامج مواءمة الإجراءات التنظيمية للأدوية الأفريقية AMRH.