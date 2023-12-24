الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الدواء" تشدد على ضرورة إجراء اختبار حساسية قبل تناول بعض المضادات الحيوية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

نصحت هيئة الدواء المصرية بضرورة إجراء اختبار حساسية قبل تناول بعض المضادات الحيوية، التى يمكن أن تتسبب في حدوث أعراض شديدة في بعض الأحيان، وتهدد حياة المريض.

وأكدت هيئة الدواء أن الاختبار يجب أن يتم من خلال مقدم الرعاية الصحية المختص، وفي مؤسسة صحية تتوفر بها وسائل الإنقاذ في حال حدوث الحساسية.

اختبار حساسية لمجموعة البنسلين

وشددت هيئة الدواء المصرية على ضرورة عمل اختبار حساسية قبل تناول المضادات الحيوية، وخاصة مجموعة البنسلين وعائلتها، مثل السيفالوسبورينات والكاربابينيمات والمونوباكتام.

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وفى سياق آخر، حذرت هيئة الدواء من استخدام المضاد الحيوي كخافض للحرارة، وهذا الاعتقاد من أكثر صور الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية باعتبارها أدوية خافضة للحرارة، مؤكدة أن ذلك يؤثر تأثيرًا سلبيًا على الصحة بشكل عام، ويؤدي إلى تكون البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

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الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية

وقالت إن أشهر الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية تتمثل فى:
-التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.
-استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.
-استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.
-استخدام المضاد الحيوي بدون الرجوع لمقدم الرعاية.
-استخدام المضاد الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقًا.
-تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.
-استخدام المضاد الحيوي لعلاج عدوى فيروسية.

ونصحت هيئة الدواء المصرية بتجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية؛ الذى يؤدي إلى بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية؛ مما يجعل علاج البكتيريا أكثر صعوبة.

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