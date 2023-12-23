شعبة الأدوية: لا يوجد نقص فى الأدوية المؤثرة بالسوق

علق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، علي نقص المعروض من بعض أصناف الدواء وخاصة الأنسولين.

وقال عوف، رئيس شعبة الأدوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المساء مع قصواء"، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم السبت، إن هيئة الدواء المصرية تتابع توافر الأدوية بالأسواق بشكل مستمر.

وأضاف: "بدأنا نشر الوعي بالبدائل المحلية للمنتج الأجنبي وفعلنا ذلك في دواء أمراض الغدة".

وأشارعلي عوف، رئيس شعبة الأدوية، إلى أنه لا يوجد نقص في أي نوع من أنواع الأدوية المؤثرة في السوق وخصصنا خط ساخن لتلقي بلاغات النواقص علي الرقم 15301.