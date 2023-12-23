أكاديمية: سياسة المركزى حكيمة فى قرارها بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

علقت الدكتورة نجلاء بكر، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة بني سويف، على قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة.

وقالت "بكر"، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة بني سويف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم السبت، إن سياسة البنك المركزي كانت حكيمة في قرارها بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وأضافت، أن البنك المركزي المصري قرر الإبقاء على أسعار الفائدة، لأنه يتماشي مع سياسة الدولة بالاهتمام بالمنتج الوطني ودعم الإنتاج، متابعة: "أتوقع مزيدًا من الانخفاض في التضخم الفترة المقبلة".