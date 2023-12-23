عادل الغضبان: الرئيس السيسي جعل شرق بورسعيد من أفضل 10 موانئ في العالم

علق اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على احتفال المحافظة بعيد النصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن الشعب المصري في بورسعيد يحتفل بعيد النصر في مصر كلها ونضالهم 48 يوما بالتعاون مع القوات المسلحة لمنع العدوان الثلاثي وتسطيرهم البطولة بالنار والدم لصد العدوان البريطاني الفرنسي الإسرائيلي.

وأضاف أن المحافظة تحرص على الاحتفال كل عام بعيد النصر حتى تعلم الأجيال القادمة تفاصيل عيد النصر ونذكرهم بأبطال المقاومة الشعبية، فضلا عن عرض الانجازات العظيمة التي حدثت في المحافظة طوال حكم الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي جعل ميناء شرق بورسعيد من أفضل 10 موانئ في العالم، متابعًا: "بورسعيد فيها مشروعات قومية ضخمة ولدينا أكثر من 72 مصنعا لشباب وفي أكثر 464 مصنعا بشكل عام، ومن أكثر المدن المصدرة في شرق البحر المتوسط وبها ميناء من أكبر الموانئ العشرة على مستوى العالم".