الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| 20 ألف شهيد و54 ألف مصاب بغزة.. وانتشار متحور "JN1" بنسبة 52% فى ديسمبر

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تنوعت أخبار التريند، اليوم الأحد، خلال الساعات الماضية، بين أخبار فنية وسياسية واقتصادية، وتصدرت الحرب على غزة التريند خلال الساعات الأخيرة.. في هذا السياق يرصد "الدستور" أبرز أخبار التريند.

"الصحة الفلسطينية": 20 ألف شهيد و54 ألف مصاب فى غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 20 ألفًا و424 شهيدًا، علاوة على 54 ألفًا و36 مصابًا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

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الرابطة الطبية الأوروبية: انتشار متحور "JN1" بنسبة 52% خلال الشهر الأخير بالعالم

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية في روما، إنه لا يوجد قلق كبير حول انتشار المتحور الأخير حسب الأرقام، حيث تم اكتشاف أكثر من 200  متحور لفيروس كورونا خلال آخر 6 أشهر، بينما تم اكتشاف 3 متحورات مثيرة للاهتمام آخر 3 أشهر.

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اليوم.. بدء صرف رواتب شهر ديسمبر مع الزيادة الأخيرة

تبدأ وزارة المالية، اليوم الأحد، صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهر ديسمبر، من خلال ماكينات الصراف الآلي، وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

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"ماركا" تكشف حقيقة رحيل لابورت عن النصر السعودى بسبب ريال مدريد

يحوم الغموض حول مستقبل الإسباني إيميريك لابورت، مدافع النصر السعودي، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل.

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لو فاتك الترند| انفجارات تدوى فى خيرسون.. ورقم جديد ينتظر محمد صلاح أمام أرسنال فى قمة البريميرليج

الضرائب: تيسيرات للمنشآت والشركات بشأن الضريبة على الدخل

أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على تقديم كل التيسيرات للممولين، لافتًا إلى أن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023 تقدم تيسيرات غير مسبوقة للمنشآت والشركات، وذلك في حالة وجود خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمستحقة قبل 16/ 6/ 2023، ومنظورة أمام أى من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان إنهاء المنازعات، قائلًا إنه يمكن للممول في هذه الحالة أن يتعامل معاملة ضريبية مبسطة ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023، بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوي 10 ملايين جنيه. 

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مصطفى كامل ينفى وجود خلاف مع هانى شاكر: صديق النجاح

أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، بيانًا، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أوضح فيه حقيقة الخلاف بينه وبين الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين السابق، بعد الجدل الذي حدث مؤخرًا وإثارة الفتن بينهما.

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