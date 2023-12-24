"الصحة الفلسطينية": 20 ألف شهيد و54 ألف مصاب فى غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 20 ألفًا و424 شهيدًا، علاوة على 54 ألفًا و36 مُصابًا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم التاسع والسبعين على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع، وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.