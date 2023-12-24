الرابطة الطبية الأوروبية: انتشار متحور "JN1" بنسبة 52% خلال الشهر الأخير بالعالم

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية في روما، إنه لا يوجد قلق كبير حول انتشار المتحور الأخير حسب الأرقام، حيث تم اكتشاف أكثر من 200 متحور لفيروس كورونا خلال آخر 6 أشهر، بينما تم اكتشاف 3 متحورات مثيرة للاهتمام آخر 3 شهور.

وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن متحور "JN1" هو بن متحور بيرولا، وهو سريع الانتشار، حيث سجل 37% انتشاره حيث زادت نسبة الإصابة بالمتحور الجديد بنسبة تصل إلى 52% خلال الشهر الأخير في العالم.

رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: العالم أصبح في حالة تعايش مع الفيروس

وأوضح رئيس الرابطة الطبية الأوروبية أنه يمكن القول إن أعراض الإصابة بالكوفيد أقل حدة من أعراض الإصابة بالأنفلونزا خاصة في أوروبا، مشددا على أن العلاج يكون في الوقاية والحصول على التطعيم والمتابعة مع الطبيب فور الإصابة.

وتابع رئيس الرابطة الطبية الأوروبية أن العالم أصبح في حالة تعايش مع الفيروس، حيث تستمر الحياة دون قلق ولكن على الأشخاص فوق الـ65 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة أخذ حذرهم والحصول على التطعيمات.