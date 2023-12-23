أستاذ جهاز هضمي يكشف إنجازات الدولة في القطاع الطبي في عهد السيسي

قال الدكتور محمد المنيسي، استشاري الجهاز الهضمي، إن مصر منذ عام 1989 وبدأت في التعرف عي فيروس سي، وكان لا يوجد بيت مصري يخلو من مريض بفيروس سي أو مضاعفات الفيروس منها التليف الكبدي والسرطان، وكانت حاجة قاسية جدًا على الأسرة المصرية.

وأضاف المنيسي، خلال حوار له لفضائية "اكسترا نيوز"، أن مصر اتخذت خطوات سريعة منذ تولى الرئيس السيسي قيادة الدولة، ووضعت نظاما صحيا على أعلى مستوى، وخطة لمواجهة والقضاء علي فيروس سي، من خلال إنشاء 24 مركزًا وتضمنت أفضل الخدمات والأطباء والهيئة المعاونة، والعلاج كان بالمجان في القطاع الحكومي، وبأسعار خيالية في القطاع الخاص، لمن لا يرغب في الانتظار.

أستاذ جهاز هضمي يكشف جهود الدولة في القضاء على فيروس سي

وأشار أستاذ الجهاز الهضمي إلى أن المراكز انتشرت في جميع محافظات مصر ووصلت إلى المدارس أيضًا للقضاء على فيروس سي، وكان يأتى مواطنون من الخارج لتلقي العلاج لأنهم خارج منظومة التأمين الصحي في بلادهم، وصولًا إلى حملة 100 مليون صحة فيما بعد ومسح شامل للقضاء على فيروس سي فى مصر بالكامل.