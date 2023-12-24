الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مصطفى كامل ينفى وجود خلاف مع هانى شاكر: صديق النجاح

مصطفى كامل وهاني
مصطفى كامل وهاني شاكر

أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، بيانًا، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أوضح فيه حقيقة الخلاف بينه وبين الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين السابق، بعد الجدل الذي حدث مؤخرًا وإثارة الفتن بينهما.

وتضمن البيان: شكرًا أخي الكبير وصديق العمر ورفيق الدرب والنجاح على مدار ثلاثين عامًا، الفنان الكبير هاني شاكر، نقيب موسيقيي مصر السابق، على هذا البيان التوضيحي المهم والمُشرف والمُخلص، حيث دأب أحد المتهمين بالفساد والرشوة واستغلال النفوذ حسب روايات واتهامات مودعه داخل تحقيقات النقابة والنيابة العامة على لسان أصحابها وبشهادات الشهود تفصيليًا، والمشطوب نهائيًا من جداول نقابة الموسيقيين بقرار مجلس تأديب استئنافي يرأسه السيد المستشار وكيل وزارة الثقافة المصرية، والمستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة الفتوى، وعضوية ثلاثة أعضاء دون حضوري أو وجودي بهذا المجلس.

حقيقة خلاف مصطفى كامل وهاني شاكر 

وأضاف: هذا الشخص اعتاد على إلصاق اسمه باسم الفنان الكبير أمير الغناء العربي في كل تعليقاته ومنشوراته، قاصدًا إثارة الجدل والريبة والقيل والقال حول شخصية أعتز بها وبمشواري معها الملىء بالنجاحات التي كانت وما زالت تاريخًا محفورًا داخل وجدان الشعب المصري والعربي.

وتابع: أخي وحبيبي الفنان هاني شاكر، تبادلنا على مدى ثلاثين عامًا كل الود والحب والصداقة والأخوة والنجاح، وتبادلنا المنصب الخدمي الزائل حتمًا، ولم ولن تتبدل بإذن الله بداخلنا المشاعر الطيبة وروابط العشرة والحب والاحترام والتقدير.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=7463595010358480&id=100001241665118&mibextid=WC7FNe

ونشر مؤخرًا الفنان هاني شاكر، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بيانًا فيما يخص علاقته بالفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين.

وجاء فى البيان: "الفنان هاني شاكر يؤكد الأخوة وعمق الصداقة التي تجمعه بالفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين ومجلس إدارة النقابة، ويربأ باسمه أن يُزج به على وسائل التواصل الاجتماعي في مهاترات أو ما من شأنه أن يعكر أو يشوب روح الود والاحترام بينه وبين صديق كفاحه ونجاحاته الفنان مصطفى كامل".

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