الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هاني شاكر يوضح حقيقة خلافه مع نقيب الموسيقيين

هاني شاكر
هاني شاكر

حرص المطرب هاني شاكر، على توضيح حقيقة خلافه مع نقيب المهن الموسيقية المطرب مصطفى كامل، والتي أكد على عدم صحتها عبر إصدار بيان رسمي.

وجاء نص البيان كالتالي: “الفنان هاني شاكر يؤكد علي الأخوة وعمق الصداقة التي تجمعه بالفنان مصطفي كامل نقيب الموسيقيين ومجلس ادارة النقابة ويربأ بأسمه أن يزج به علي وسائل التواصل الإجتماعي في مهاترات أو ما من شأنه أن يعكر أويشوب روح الود والإحترام بينه وبين صديق كفاحه ونجاحاته الفنان مصطفي كامل”.

ونشر “شاكر” البيان عبر حسابه الرسمي على انستجرام، بناء على التصريحات الأخيرة لسكرتير النقابة السابق أحمد رمضان، الذي اتهم نقيب الموسيقيين، بشطب اسمه من النقابة كتصفية حسابات له مع المطرب هاني شاكر، وجاء ذلك من خلال تصريحات صحفية.

 

 

جدير بالذكر أن نقابة المهن الموسيقية أصدرت بيانًا صحفيًا بشأن شطب أحمد رمضان من جداول النقابة ومنعه من مزاولة المهنة لمدة عام، ولكن دون المساس بالمعاش الخاص به، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية.

هاني شاكر مصطفى كامل الموسيقية المطرب المهن الموسيقية نقيب

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