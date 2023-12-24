اليوم.. بدء صرف رواتب شهر ديسمبر مع الزيادة الأخيرة

تبدأ وزارة المالية، اليوم الأحد، صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهر ديسمبر، من خلال ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية

وفي بيان سابق، أعلن رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، طارق بسيوني، رئيس، أنه سيتم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 لموظفي الدولة والقطاع العام اعتبارًا من 24 ديسمبر ولمدة ثلاث أيام متتالية، مع صرف المتأخرات لشهر ديسمبر في الأيام 7، 10، 11 من الشهر التالي أي "يناير 2024".

كما ستبدأ إتاحة مستحقات الموظفين في ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المحددة في المنظومة المالية الإلكترونية.

مرتبات الموظفين بعد الزيادة لشهر ديسمبر 2023

ومن المقرر أن يتم صرف المرتبات لهذا الشهر بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك على النحو التالي:

- مرتبات شهر ديسمبر 2023 موظفي الدرجة الوظيفية الممتازة: تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 11000 جنيه.

- لموظفي الدرجة العالية أو ما يعادلها: تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 9000 جنيه.

- لدرجة المدير العام: تمت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7500 جنيه.

- للدرجة الأولى: تمت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.

- للدرجة الثانية أو ما يعادلها: تمت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه.

- للدرجة الثالثة: تمت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 5500 جنيه.

- لموظفي الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: تمت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 5000 جنيه.

- مرتب الدرجة الخامسة أصبح 4500 جنيه.

- وبلغ الحد الأدنى للأجور الدرجة السادسة 4000 جنيه.

- أما حاملو «الماجستير»، فزاد الحد الأدنى للأجور إلى 6500 جنيه، حاملو «الدكتوراه» فقد أصبح 7500 جنيه بعد الزيادة الجديدة.

أقرأ أيضًا: موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023.. ومرتبات يناير وفبراير ومارس