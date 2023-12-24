الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. بدء صرف رواتب شهر ديسمبر مع الزيادة الأخيرة

صرف رواتب
صرف رواتب

تبدأ وزارة المالية، اليوم الأحد، صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهر ديسمبر، من خلال ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية

وفي بيان سابق، أعلن رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، طارق بسيوني، رئيس، أنه سيتم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 لموظفي الدولة والقطاع العام اعتبارًا من 24 ديسمبر ولمدة ثلاث أيام متتالية، مع صرف المتأخرات لشهر ديسمبر في الأيام 7، 10، 11 من الشهر التالي أي "يناير 2024".

 كما ستبدأ إتاحة مستحقات الموظفين في ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المحددة في المنظومة المالية الإلكترونية.

مرتبات الموظفين بعد الزيادة لشهر ديسمبر 2023 

ومن المقرر أن يتم صرف المرتبات لهذا الشهر  بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك على النحو التالي:

- مرتبات شهر ديسمبر 2023 موظفي الدرجة الوظيفية الممتازة: تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 11000 جنيه.

- لموظفي الدرجة العالية أو ما يعادلها: تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 9000 جنيه.

- لدرجة المدير العام: تمت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7500 جنيه.

- للدرجة الأولى: تمت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.

- للدرجة الثانية أو ما يعادلها: تمت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه.

- للدرجة الثالثة: تمت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 5500 جنيه.

- لموظفي الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: تمت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 5000 جنيه.

- مرتب الدرجة الخامسة أصبح 4500 جنيه.

- وبلغ الحد الأدنى للأجور  الدرجة السادسة 4000 جنيه.

- أما حاملو «الماجستير»، فزاد الحد الأدنى للأجور إلى 6500 جنيه، حاملو «الدكتوراه» فقد أصبح 7500 جنيه بعد الزيادة الجديدة.

أقرأ أيضًا: موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023.. ومرتبات يناير وفبراير ومارس

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 في بورصة الدواجن الرئيسية

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 24-12-2023 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

إزالة 58 عقار من أصل 66 بمنطقة ألماظة شرق القاهرة

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 24 /12 /2023

عاجل.. قوات الاحتلال تستخرج جثث الفلسطينيين وتسحقها بالجرافات فى غزة

العليا للحج: 200 ألف شخص تحايلوا لأداء الحج العام الماضى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

هيئة المعابر الفلسطينية تنفى تحرك الدبابات الإسرائيلية على حدود غزة مع مصر

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم