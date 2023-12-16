موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 .. ومرتبات يناير وفبراير ومارس

زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية من قبل الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 لمعرفة موعد بداية الصرف.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

وفي هذا التقرير يرصد الدستور التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر2023، وموعد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2024.

جدول مواعيد صرف مرتبات ديسمبر 2023

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات ديسمبر2023 للعاملين بالدولة اعتبار من يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام عمل حتي يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 ( 24 و25 و26 و27 و28).

كما تقرر صرف المتأخرات أيام 7، 10، 11 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير وفبراير ومارس 2024

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وقالت وزارة المالية إنه تمت مراعاة عيد الميلاد المجيد بحيث يتم صرف المتأخرات بداية من يوم الخميس ٤ يناير بدلًا من يوم الأحد ٧ يناير.

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2024

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر يناير ٢٠٢٤ للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة خلال ٥ ايام تبدا يوم الاحد ٢١ يناير وتستمر حتي يوم الاحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤( ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٨).

كما تقرر صرف المتأخرات خلال ٣ ايام تشمل ( ٤، ٨، ٩ ) من الشهر ذاته.

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير ٢٠٢٤ خلال ٥ ايام تبدا يوم الخميس ٢٢ فبراير ٢٠٢٤ وتستمر حتي يوم الاربعاء الموافق ٢٨ من الشهر نفسه ( ٢٢، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨).

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر مارس ٢٠٢٤ خلال ٥ ايام تبدا يوم الخميس الموافق ٢١ مارس وتستمر حتي يوم الأربعاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٤( ٢١، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧).

اقرأ أيضا

موعد صرف مرتبات موظفي الدولة