تجديد حبس متهمين بخطف "طفلتي أسانسير مدينة نصر" 15 يوما

قرر قاضي المعارضات محكمة شمال القاهرة تجديد حبس متهمين اثنين، في واقعة خطف طفلتي مدينة نصر، وتخديرهما في أسانسير، بسبب خلافات أسرية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمين بمساعدة والد طفلتي مدينة نصر، حيث قالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه في إطار جهود أجهزتها لكشف ملابسات مقطع فيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخصان يصطحبان طفلتين من أحد المصاعد.

وتوصل رجال المباحث إلى أن تفاصيل الواقعة تعود إلى تاريخ 13/12/2023، حيث تقدمت والدة الطفلتين، ببلاغ للشرطة بأن طليقها محاسب بإحدى الدول، أخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها، وطلبت إثبات ذلك دون التطرق لأية تفصيلات أخرى، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما، حيث كان الطفلتان تقيمان صحبة والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022، وحصولها على حكم بحضانتهما وتنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يُفيد ذلك.