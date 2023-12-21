"حنين وجنى".. قرار جديد من النيابة في واقعة الخطف بمدينة نصر على الطب الشرعي

أمرت نيابة مصر الجديدة، بعرض الطفلة حنين الناجية من واقعة خطف والدها داخل أسانسير في واقعة خطف طفلتي مدينة نصر "حنين وجنى" على الطب الشرعي لبيان مدى إصابتها ومدى تأثير المخدر المستخدم في الحادثة عليها، وذلك بعد تداول مقطع فيديو لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يظهر خلاله شخصان داخل أحد العقارات أمام الأسانسير، وعندما فتح الباب خدرا الصغيرتين وخطفاهما بالقوة.

وذكرت أن سبب المشاكل بينهما هو عنف الزوج وإهانته المستمرة لها وللفتيات وبخله ماديا، وتنصله من نفقة أطفاله، ونفقة دراستهما، وبعد الانفصال في عام 2016 تفاجأت أنه تزوج من أخرى منذ عام 2015 أي قبل انفصالها رسميا منه.

وأكدت آنه بعد الانفصال بدأت التهديدات من طليقها بخطف الأطفال منها لشكه في سلوكها، كما تلفظ بكلمات تعد سبا وقذفا أمام الطفلتين.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، رصدت مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله شخصان يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 /12 /2023 تقدمت والدة الطفلتين (مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) ببلاغ للقسم يتضمن قيام طليقها (محاسب بإحدى الدول) وبصحبته آخرون بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها.. وطلبت إثبات ذلك دون التطرق لأية تفصيلات أخرى، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022، وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يُفيد ذلك.

وبإجراء التحريات تبين قيام والد الطفلتين بالاستعانة بشخصين لارتكاب الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، وقيامه بمغادرة البلاد بذات تاريخ الواقعة صحبة نجلته عبر ميناء القاهرة الجوى لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشخصين "أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو رفقة والد الطفلتين – والثاني سائق السيارة المستخدمة في 6 إرتكاب الواقعة" وبمناقشتهما أقرا بارتكاب الواقعة بالاتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.