15 يوما.. استمرار حبس رجل أعمال وآخر فى مدينة نصر

أصدر قاضي المعارضات المختص بمدينة نصر، اليوم قرارا باستمرار حبس رجل أعمال صاحب شركة وشخص آخر 15 يوما على ذمة اتهمهما الاتجار في النقد الأجنبي.

كان قد أقر المتهمان أمام جهات التحقيق بالاتجار في النقد الأجنبي وتغيير العملات الأجنبية بعملات محلية، حيث يتواصلا مع عملائهما عبر تطبيق "واتس آب".

جاء ذلك عقب أن ألقت أجهزة الأمن القبض على مالك شركة وآخر، مقيمين بمحافظة الجيزة حال استقلالهما سيارة، وبحوزة مالك الشركة مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" وهاتف محمول.

عقب ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترف مالك الشركة بمزاولته نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود معاملات لاستبدال العملة بينه وبين عملائه على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، كما تبين أن المتهم الثاني يعمل محاسبا بالشركة ملك الأول واقتصار دوره على توصيله بالسيارة قيادته.