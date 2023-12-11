الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق في اتهام شخصين بالاتجار فى النقد الاجنبى بمدينة نصر

حبس متهمين
حبس متهمين

تباشر جهات التحقيق بمدينة نصر، اجراءاتها في اتهام اتهام شخصين بالاتجار فى النقد الاجنبى بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

التحقيق في اتهام شخصين بالاتجار فى النقد الاجنبى بمدينة نصر

كانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) حال إستقلالهما سيارة قيادة وملك أحدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية").

وبمواجهتهما إعترفا بمزاولتهما نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى  تم إتخاذ الإجراءات القانوني.

وفي سياق منفصل واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – مطروح - شمال سيناء).. حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج عدد (12026) بطاقة رقم قومى، وعدد (24070) مصدرًا مميكنًا.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق.. فقد تقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك إعتبارًا من يوم 9/12/2023.

وإستمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم.. فقد واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم  على أرقام القطاع المختصرة (15340)  لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين.. وقد أسفرت عن إستخراج وتوصيل عدد (736) بطاقة رقم قومى وعدد (277) مصدرًا مميكنًا.

كما واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد (14) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم. 

جهات التحقيق بمدينة نصر النقد الأجنبي مدينة نصر اتهام شخصين النقد الاجنبى بدائرة القسم

مواد متعلقة

تواجد كثيف للمواطنين أمام لجان الاقتراع بالانتخابات الرئاسية بالحي العاشر وزهراء مدينة نصر

الأكثر قراءة

عاجل.. وصول أعضاء مجلس الأمن لمستشفى العريش العام لزيارة المصابين الفلسطينيين

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

حقيقة إعلان "البترول" عن توافر فرص عمل جديدة

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

أول تعليق من لبلبة على واقعة تصويتها فى الانتخابات مرتين

عاجل.. تحرك جديد من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلى ضد بيراميدز والشيبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

سيد الابنودى

بين جدران غزة وأمواج الصمود.. شعب يرفض الرحيل

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

ماجد حبته

ثالث انتخابات رئاسية

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال