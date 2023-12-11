تباشر جهات التحقيق بمدينة نصر، اجراءاتها في اتهام اتهام شخصين بالاتجار فى النقد الاجنبى بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

التحقيق في اتهام شخصين بالاتجار فى النقد الاجنبى بمدينة نصر

كانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) حال إستقلالهما سيارة قيادة وملك أحدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية").

وبمواجهتهما إعترفا بمزاولتهما نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى تم إتخاذ الإجراءات القانوني.

وفي سياق منفصل واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – مطروح - شمال سيناء).. حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج عدد (12026) بطاقة رقم قومى، وعدد (24070) مصدرًا مميكنًا.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق.. فقد تقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك إعتبارًا من يوم 9/12/2023.

وإستمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم.. فقد واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين.. وقد أسفرت عن إستخراج وتوصيل عدد (736) بطاقة رقم قومى وعدد (277) مصدرًا مميكنًا.

كما واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد (14) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.