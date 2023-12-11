الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تواجد كثيف للمواطنين أمام لجان الاقتراع بالانتخابات الرئاسية بالحي العاشر وزهراء مدينة نصر

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

اصطف عدد كبير من المواطنين منذ الساعة الثامنة صباحا في طوابير أمام لجان الاقتراع في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، بمنطقة زهراء مدينة نصر والحي العاشر، وتبادلوا أطراف الحديث حول الأوضاع المؤسفة في قطاع غزة، داعين الله أن يمن على الأشقاء في القطاع بالأمن والسلام.

وقام رجال الشرطة بتأمين اللجان وتسيير الحركة المرورية أمامها بسبب التكدس الناجم عن تجمعات الناخبين الذين قاموا بالاحتفال على أنغام الأغاني الوطنية.

وأكد عدد من الناخبين الحرص على الحضور للجان منذ الصباح الباكر للتصويت قبل تزايد عدد الناخبين، حيث أنهم لم يتمكنوا من التصويت أمس نتيجة الزحام، وفضلوا الانتظار لليوم الثاني.. مؤكدين أن الازدحام الآن لا يشعرهم بالاستياء لأنه مظهر حضاري يعكس حجم وعي المواطن بأهمية ممارسة حقه الدستوري، كما أن روح المصريين المحبة للفن طغت على وقت الانتظار، حيث احتفل الناخبون في مظهر كرنفالي بديع على أنغام الأغاني الوطنية، شاركهم فيه أصحاب السيارات المارة أمام اللجان

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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