طلاب مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية يحققون مراكز متقدمة في المسابقة الوطنية للمهارات

أعلنت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، عن حصد طلاب مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد عددا من المراكز المتقدمة فى المسابقة الوطنية للمهارات "world skills" على مستوى الجمهورية المؤهلة للمشاركة فى البطولة الدولية المقامة بمدينة ليون بفرنسا سبتمبر القادم.

الطلاب الفائزون في المسابقة

وأوضحت وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن نتيجة المسابقة أسفرت عن فوز الطالب أحمد مصطفى بالمركز الأول والطالب أحمد الشابورى بالمركز الثالث فى مهارات التركيبات الكهربائية كما فاز الطالب إبراهيم بسام بالمركز الأول والطالب محمود عزب بالمركز الثاني والطالب أيمن جمعة بالمركز الثالث والطالب مهاب خالد محمد بالمركز الرابع فى مهارات الطاقة المتجددة.

وأشادت الدكتورة هالة عبد السلام، بجهود الطلاب المشاركين والمشرفين القائمين على المسابقة متمنية لهم تحقيق المزيد من التقدم والنجاح على الصعيد الدولي.

وكيل تعليم بورسعيد تشهد الندوة التثقيفية "الحفاظ على الماء من أجل التنمية المستدامة"

وكانت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم، قد شهدت الندوة التثقيفية "الحفاظ على الماء من أجل التنمية المستدامة" للمحاضر المهندس كمال السيد النحاس رئيس أشغال بورسعيد – هيئة قناة السويس، بحضور الأستاذ محمود بدوي مدير عام التعليم العام والدكتورة ريهام العيوطي مدير إدارة المشاركة المجتمعية.

وأكدت وكيل أول الوزارة خلال كلمتها للحضور من قيادات المديرية والعاملين بها، أن الكفاية المائية للفرد تتسق ورؤية مصر 2030، وأن ترشيد استهلاك المياه واجب إنساني وقومي وديني كنقطة ارتكاز أساسية لمسيرة التنمية المستدامة، ولضمان الأمن المائي والحفاظ على مصادر الدولة من المياه لتحقيق حياة كريمة لكل المصريين.

من جانبه قال المهندس كمال النحاس أن نهر النيل يوفر 70 % من احتياجات مصر المائية وهذا يدل على أهميته وعلى ضرورة الحفاظ عليه، لافتا إلى أن هناك العديد من الدول تعاني من الفقر مائي نتيجة التدهور البيئي والزيادة السكانية المرتفعة وفقدان التنوع البيولوجي وهي ظواهر عالمية مستجدة بالإضافة لظاهرة الأمطار الحمضية.

وتطرقت الندوة لتعريف المستهدفين بمصادر المياه الطبيعية وأهميتها والمشكلات المترتبة على نقص المياه والموارد البديلة لمصادر لمياه وأهمية والتعريف بالفقر المائي ومراحل عملية تحلية المياه عن طريق محطات مخصصة أبرزها محطة التحلية بمنطقة الرسوة على مساحة 70 فدانا لإنتاج 480 ألف لترا مكعبا من مياه الشرب النقية يوميا.