محافظ المنوفية يتفقد فصول محو الأمية بكفر السوالمية.. وبونات مجانية للدارسين

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، واللواء خالد توفيق، المشرف على مشروعات "حياة كريمة" بنطاق المحافظة، فصول محو الأمية بمركز شباب كفر السوالمية بالشهداء، وذلك وسط فرحة وزغاريد الأهالي.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية اليوم بمركز ومدينة الشهداء لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية على أرض الواقع بحضور محمد موسى، نائب المحافظ، وطارق أبو حطب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، وحسن بدر، وكيل مديرية الشباب والرياضة لشؤون الشباب، وسحر سويلم، مدير عام فرع محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة.

واستمع المحافظ إلى شرحٍ تفصيلي من مدير عام فرع محو الأمية وتعليم الكبار بالمنوفية، عن قوة الفصول الدراسية والتي تبلغ 30 مواطنًا ومواطنة ومستوى وجودة الخدمات التعليمية المقدمة للدارسين، وأجري حوارًا مفتوحًا مع إحدى السيدات المقيدات بفصول محو الأمية بالمركز، اطمئن فيها عن الخدمة التعليمية ومدى استفادتهن في تغيير واقع حياتهن إلى الأفضل.

صرف بونات مواد غذائية مجانية

ووجَّه محافظ المنوفية، بصرف بونات مواد غذائية مجانية على مستفيدي فصول محو الأمية، دعمًا لهم ولمساعدتهم على تلبية متطلبات المعيشة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة وتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة بحضور المحافظ بينهم، وحرصه على توفير كل السبل للمساهمة في محو أميتهم والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لهم.

بدورها، أوضحت مدير عام فرع محو الأمية وتعليم الكبار بالمنوفية، أن إجمالي عدد المقيدين بفصول محو الأمية بمركز شباب كفر السوالمية بالشهداء بلغ 30 دارسًا، ويتم الامتحان على 3 دورات بمعدل دورة كل 3 أشهر، مشيرة إلى أن الفرع استطاع خلال العام محو أمية 1494 مواطنًا ومواطنة من خلال 207 فصول دراسية، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة".

وأكد محافظ المنوفية، حرص القيادة السياسية على بناء الإنسان المصري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له في كل القطاعات كونه أحد أهم محاور الجمهورية الجديدة، مؤكدًا تقديم كل أوجه الدعم للمساهمة في إنجاح منظومة محو الأمية ورؤية مصر2030.