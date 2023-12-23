السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"إقراض الأسر".. تمويل 73 مشروعًا بأكثر من نصف مليون جنيه في المنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن تمويل 73 مشروعًا اقتصاديًا بتكلفة إجمالية 568 ألف جنيه بمختلف المجالات الإنتاجية والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة.

وأكد أبوليمون، حرصه على توسيع قاعدة الاستفادة من مشروع إقراض الأسر لمساعدة الشباب والأسر الريفية في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بهدف توفير فرص عمل جادة وحقيقية للمساهمة في زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة.

وأوضح السكرتير العام بأنه تمت الموافقة على تمويل المشروعات التي تقدم بها المواطنين من 20 وحدة محلية قروية وتم مراجعتها ومعاينة المشروعات التي سيتاح التمويل لها للتأكد من مطابقتها للشروط وتحقيقها أرباحا تساهم في تحسين مستوى المعيشة للمقترضين في مجالات الإنتاج الحيواني ومشروعات الميكنة الزراعية ومنافذ البيع والتوزيع ومشروعات أخرى متنوعة.

تكثيف الحملات التوعوية

ووجَّه محافظ المنوفية بالاستمرار في تكثيف الحملات التوعوية بين جموع المواطنين لتشجيعهم على الاستفادة من مزايا المشروع في إطار التمكين الاقتصادي للقرى الأكثر احتياجًا بهدف زيادة دخل الأسر الريفية ومساعدة الشباب في توفير فرص عمل جادة، مشددًا على ضرورة الاستمرار في المتابعة الميدانية لكل المشروعات الجاري تمويلها لتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة والتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها.

ويتم ذلك في ضوء وضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحقيق التنمية المجتمعية من خلال إقامة العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة لتحقيق أهداف الدولة التنموية والاقتصادية والاجتماعية للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. 

محافظ المنوفية محافظة المنوفية تميل ٧٣ مشروع مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر جهاز تنمية المشروعات

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