محافظ المنوفية يحيل المسؤولين عن تبوير الأرض الزراعية بسمادون للنيابة

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المسؤولين عن واقعة تبوير وإهدار للرقعة الزراعية بالمخالفة للقانون للنيابة العامة لإعمال شئونها، لتقاعسهم عن أداء واجبهم الوظيفي وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في المهد.

جاء ذلك بمذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية وكتاب الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، حيث تبين من خلال المعاينة علي الطبيعة وما أسفرت عنه اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم 934 لسنة 2023 تقاعس المسئولين والتراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية الجادة والفورية حيال مواطن من ناحية سمادون مركز أشمون قام بالتعدي وتبوير قطعة أرض زراعية علي مساحة 1350م2 بالمخالفة للقانون الأمر الذي يعد إهدارًا للرقعة الزراعية.

وشدد محافظ المنوفية علي مديرية الزراعة وحماية الأراضي باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حيال تدارك مخالفة تبوير الأرض الزراعية وإعادتها لخصوبتها الزراعية مرة أخري، مؤكدًا حرصه على التصدي لكافة أوجه الفساد التى من شأنها التأثير سلبا على الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي واتخاذ إجراءات عاجلة حيال المقصرين في أداء واجبهم الوظيفي.