السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يحيل المسؤولين عن تبوير الأرض الزراعية بسمادون للنيابة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المسؤولين عن واقعة تبوير وإهدار للرقعة الزراعية بالمخالفة للقانون للنيابة العامة لإعمال شئونها، لتقاعسهم عن أداء واجبهم الوظيفي وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في المهد.

جاء ذلك بمذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية وكتاب الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، حيث تبين من خلال المعاينة علي الطبيعة وما أسفرت عنه اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم 934 لسنة 2023 تقاعس المسئولين والتراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية الجادة والفورية حيال مواطن من ناحية سمادون مركز أشمون قام بالتعدي وتبوير قطعة أرض زراعية علي مساحة 1350م2 بالمخالفة للقانون الأمر الذي يعد إهدارًا للرقعة الزراعية.

وشدد محافظ المنوفية علي مديرية الزراعة وحماية الأراضي باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حيال تدارك مخالفة تبوير الأرض الزراعية وإعادتها لخصوبتها الزراعية مرة أخري، مؤكدًا حرصه على التصدي لكافة أوجه الفساد التى من شأنها التأثير سلبا على الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي واتخاذ إجراءات عاجلة حيال المقصرين في أداء واجبهم الوظيفي.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية واقعة تبوير التعديات على الأراضي الزراعية إبلاغ النيابة العامة

مواد متعلقة

لتحقيق سيولة مرورية.. إزالة المواقف العشوائية بميدان الباجور فى المنوفية

محافظ المنوفية يوجه بتنفيذ البرنامج التدريبى للعمالة غير المنتظمة فى إدارة المخلفات

الأكثر قراءة

عاجل.. تطور جديد.. زيزو يطالب مسئولى الزمالك بحسم مصيره

عاجل.. الأهلى يفتح الباب أمام رحيل الشناوى وعبدالمنعم فى الشتاء لهذه الأسباب

عاجل.. كولر يُعلن قائمة الأهلى لمباريات السوبر المصرى بالإمارات

إمام الحرم النبوى يَؤم المصلين فى صلاة الظهر اليوم بمسجد مصر

عاجل.. تقرير أمريكى يكشف فشل إسرائيل فى غزة: التوقعات قاتمة

تفاصيل وثيقة استخباراتية "سرية" إسرائيلية تم إعدادها بعد 7 أكتوبر.. دفع الفلسطينيين لسيناء بقوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لا يعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم

فلسطين: إسرائيل تتعمد تصعيد مجازرها لخلق بيئة تعطل تنفيذ قرار مجلس الأمن

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟