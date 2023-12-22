لتحقيق سيولة مرورية.. إزالة المواقف العشوائية بميدان الباجور فى المنوفية

نفَّذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بالتعاون مع قوة أمنية من مركز الشرطة وقوات الأمن بمديرية أمن المنوفية، إخلاءً لميدان الباجور من المواقف العشوائية لتحقيق السيولة المرورية ومنع دخول السيارات الأجرة إلى داخل المدينة.

ووجَّه اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، مروة زهران، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، بتنفيذ إخلاء لميدان الباجور، بسبب الزحام المروري الذي تسببه السيارات في هذا المكان ولخطورة تواجدها مع الأعمال الجارية في الكوبري العلوي.

وقادت مروة زهران، رئيس مركز ومدينة الباجور، بتواجد مساعد مدير أمن المنوفية ومأمور مركز الشرطة وقائد وحدة مرور الباجور، وقوات الأمن، وكل من محمد عزت، وأحمد الكوراني، وأسامة فاروق، نواب رئيس المدينة، حملة لإخلاء ميدان الباجور من موقف سيارات، بهناي سنتريس الغنامية وإدخالهم إلى مجمع المواقف.

وأكدت رئيس المدينة توجيهات محافظ المنوفية بفرض هيبة الدولة لإحداث السيولة المرورية أمام المواطنين والتصدي بكل حزم لمنع أي تجاوزات وتعديات تضر بمصلحة المواطنين.