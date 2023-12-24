غدا.. جامعة المنوفية تحتفل بعيدها 47 وتكرم أبنائها المتفوقين والمتميزين

تحتفل جامعة المنوفية غدا الإثنين، بعيدها 47، برئاسة الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية.

وأوضح الدكتور أحمد القاصد أن الاحتفال بعيد الجامعة هذا العام سيكون بشكل مؤسسي على مدار يومين، غدا الإثنين 25 ديسمبر، ويوم الأربعاء 27 ديسمبر بقاعة الإحتفالات الكبرى بالمجمع النظري للكليات في الساعة العاشرة صباحا.

تكريم أعضاء هيئة التدريس ممن بلغوا سن الستين

وأعلن رئيس الجامعة أن فعاليات اليوم الأول تتضمن تكريم أعضاء هيئة التدريس ممن بلغوا سن الستين، وأسر أعضاء هيئة التدريس ممن توفوا أثناء الخدمة، والحاصلين على جوائز، وقيادات العمل الإداري، والحاصلين على درجتي الدكتوراة والماجستير من الهيئة المعاونة، إلى جانب تكريم أوائل الطلاب بالكليات، مشيرا إلى أن فعاليات اليوم الثاني للاحتفال تشمل تكريم الإدارات الفائزة بجوائز التميز البيئي، والعاملين ممن توفوا أثناء الخدمة، والعاملين ممن بلغوا سن المعاش، وتكريم الحاصلين على درجة الدكتوراة من الجهاز الإداري.

وأكد القاصد علي حرص الجامعة على تكريم أبنائها المتميزين والمتفوقين، من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، تقديرا لجهودهم وتحفيزا لهم لبذل المزيد من العمل والجهد لرفعة الجامعة والنهوض بالدولة المصرية، إلى جانب تكريم منسوبي الجامعة ممن بلغوا سن الستين أو توفوا أثناء الخدمة إيمانا من الجامعة بالوفاء والعرفان لأبنائها.

كما توجه الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة بخالص التهنئة القلبية لجميع منتسبي الجامعة وأهالي المحافظة بهذه المناسبة متمنيا للجامعة والمحافظة المزيد من التطور والازدهار وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن نشهد في كل عام رخاءً ومنجزات مشهودة في كافة المجالات.