ضبط صيدلى امتنع عن سداد 3.6 مليون جنيه لشركة أدوية

قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صيدلي لامتناعه عن سداد 3.6 مليون جنيه مديونية مستحقة عليه لإحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة.

قالت الداخلية في بيانٍ اليوم الأحد: "قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد صيدلي مقيم في دمياط لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء الأراضى الزراعية وشراء السيارات، وقد قدرت أفعال الكسب التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ3.6 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".