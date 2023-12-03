الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جنايات شبين الكوم تنظر محاكمة صيدلي تسبب في وفاة عامل بالمنوفية

العامل المتوفى
العامل المتوفى

تنظر بعد قليل الدائرة السابعة جنيات شبين الكوم، برئاسة المستشار محي الدين إسماعيل، والمعقدة في مجمع محاكم وادي النطرون، أولى جلسات محاكمة الصيدلي المتهم بالتسبب في وفاة عامل بعد إعطائه مواد ضارة، عقب توجيه أسرته اتهامات في جهات التحقيق نحو الصيدلي.

ووجهت أسرة عامل بالمنوفية الاتهام لصيدلي أ، م، ش بإعطاء المجني عليه حقنة للبرد تسببت في تعرضه لمضاعفات خطيرة، دخل على أثرها العناية المركزة وتوفي بعدها.

وأكد شقيق العامل المتوفي مأساته وهو لايستطيع أن يتناول المياه بعد المضاعفات التي لحقت به، بسبب علاج اخذه من الصيدلي خاص بالبرد تسببت في وفاته بعد معاناة في عدة مستشفيات واضطروا لتحرير محضر في مركز شرطة أشمون حمل رقم 7901 إداري المركز لسنة 2023.

وأكد محمد نبيل شقيق عماد المصاب في الواقعة، أن شقيقه المتوفي ذهب لصيدلية بسبب معاناته من أعراض البرد، وطلب من الصيدلي العلاج المناسب، وأعطاه الصيدلي محلول وعليه 3 حقن وعلق له كانولا في يده وطلب منه أن يعلق العلاج عند الذهاب للمنزل، ومن هنا بدأت مأساة عماد صاحب الـ 40 عام مع الحقنة المجهولة.

وشعر عماد بالتعب الشديد وذهب مع زوجته إلى المستشفى فطلب منه الأطباء معرفة العلاج الذي تناوله حتى ينثنى لهم تقديم العلاج المناسب لحالته أنكر الصيدلي عند التواصل معه أن يكون أعطاه إلا علاج للمغص وفيتامينات، وذهب المريض وزوجته لصيدلية اليوم التالي صباحا فلم يجدا إلا عامل في الصيدلية وتواصل مع الصيدلي وطلب منه تصوير روشتة المستشفى وأوضح أن المريض سيكون في تحسن.

وأضاف شقيق العامل المصاب أنهم توجهوا به إلى مستشفيات الحميات واليوم الواحد والعام وشبين الكوم ولكن الجميع أكد على ضرورة معرفة نوع الدواء الذي تناوله المريض، والكل يحاول مع الصيدلي أن ينطق ويذكر اسم الحقنة التي تسببت في تلك الكارثة لدرجة أن جلده يتساقط من مكانه وعينه أغلقت نهائيا وكل مناطق جسده أصبحت مثل البلونه التي تحمل مياه، وذهبوا لمستشفى خاص وتوفي داخل العناية المركزة بعد أيام من حجزه.

المنوفية محاكمة صيدلي مقتل عامل بسبب حقنه مركز شرطة أشمون حقنه مجهوله

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