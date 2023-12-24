الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سحب 1612 رخص مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

سحب رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1612 رخص مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة.

ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

الإدارة العامة للمرور وزارة الداخلية الملصق الالكتروني الداخلية

مواد متعلقة

إصابة شخصين فى انقلاب دراجة بخارية بطريق الواحات الصحراوى

مصرع أخطر 7 عناصر إجرامية بالدقهلية

"بنعمل دماغ قبل ما نسرق".. ماذا قال سُباعى الإجرام أمام جهات التحقيق؟

ضبط المتهمين بإرهاب سيدات بسلاح نارى لإخراجهن من منزلهن بقنا

نزيف الأسفلت.. مصرع مواطن وإصابة 28 آخرين في حوادث متفرقة بالمحافظات

ضبط المتهم بتهديد إعلامية شهيرة عبر فيسبوك

"كنت أستغل عجزهم".. اعترافات نصاب كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم

ضبط مسجل خطر غسل 125 مليون جنيه من تجارة المخدرات فى مطروح

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تفاصيل صفقة وقف إطلاق النار فى غزة برعاية مصر

صناعة البتروكيماويات فى مصر تحقق الاكتفاء الذاتى وتقتحم الأسواق العالمية

"هقتلك يا ريهام".. مجنون المشاهير يهدد 10 فنانين وإعلاميين بالقتل ما القصة؟

فشل الحرب وانهيار الاقتصاد وإفلاس الشركات.. تبعات حرب غزة تضرب الاحتلال

والد ضحية القتل من أصدقائه في مشاجرة يروي تفاصيل وفاته بحلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تشدد من إجراءاتها بحق المعتقلين

اليوم الـ79 من العدوان| عشرات الشهداء والجرحى فى قصف إسرائيلى على غزة

نيويورك تايمز: اشتعال التظاهرات المناهضة لسياسات نتنياهو ومطالب برحيله ومحاكمته