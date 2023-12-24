مصرع أخطر 7 عناصر إجرامية بالدقهلية

نجحت أجهزة الأمن في استهداف أحد أخطر البؤر الإجرامية من متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بالدقهلية، ومصرع 7 من العناصر الإجرامية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية من متجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تضم (11 عنصر إجرامي شديد الخطورة - سبق الحكم على عدد منهم فى قضايا "سلاح ناري، مخدرات")، متخذين من منطقة زراعية متاخمة لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب استهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر عن مصرع (عدد 7 منهم وضبط الآخرين)، وعُثر بحوزتهم على (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش -20 كيلو جرام لمخدر البانجو –2 كيلو جرام لمخدر الهيروين –3 بنادق آلية - 3 بنادق خرطوش -عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة -3 دراجات نارية –2 مركبة توك توك "بدون لوحات معدنية").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.