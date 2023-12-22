الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 15 شخصًا فى انقلاب سيارة بأسوان

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل - ارشيفية

 وقع حادث انقلاب  سيارة نقل، علي طريق أسوان- أبو الحسن الشاذلى، شمال شرق أسوان، مما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 13 آخرين.

البداية بتلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا بانقلاب سيارة نقل بطريق أسوان- أبو الحسن الشاذلي، وهو ما أسفر عن وقوع ضحايا على الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف للتعامل مع الحادث.

كشفت تحريات المباحث، أن الحادث وقع نتيجة لانقلاب سيارة نقل تقل مجموعة من الأشخاص، نتيجة للسرعة الجنوبية، على طريق أبو الحسن الشاذلى بعد ٨ كيلو.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين منهما جثة أخرى مجهولة الهوية، فيما أصيب 13 آخرين بإصابات مختلفة، وتم نقل جثامين المتوفين إلى مشرحة إدفو، والمصابين إلى مستشفى آخر.

حادث انقلاب سيارة نقل طريق أسوان- أبو الحسن الشاذلى أسوان مصرع مرفق إسعاف أسوان

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